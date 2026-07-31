Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 31 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 31 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, una situazione che sembrava sfuggirvi di mano torna sotto controllo grazie a un’intuizione improvvisa. In amore non servono grandi dichiarazioni: sarà la serenità con cui vi avvicinate all’altro a fare la differenza.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, conferme in arrivo. Un impegno portato avanti con pazienza comincia a dare i primi frutti e vi restituisce fiducia.

Gemelli

Cari Gemelli, in amore il cuore torna leggero e pronto a lasciarsi stupire.

Cancro

Cari Cancro, la Luna accende il desiderio di proteggere ciò che avete di più caro, ma vi ricorda anche che ogni tanto è giusto pensare a voi stessi. In serata concedetevi un momento di tranquillità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 31 luglio 2026), ci sono giornate in cui il destino si manifesta attraverso piccoli dettagli, e questa è una di quelle. Un complimento, una telefonata o una proposta inattesa potrebbero cambiare il vostro umore.

Vergine

Cari Vergine, state imparando a fidarvi di più del corso naturale degli eventi. Un cambiamento che all’inizio vi aveva lasciato perplessi si rivela utile e persino vantaggioso.

Bilancia

Cari Bilancia, l’armonia torna protagonista e vi aiuta a recuperare un dialogo che negli ultimi giorni era diventato più complicato. Per quanto riguarda il lavoro, una collaborazione prende una piega interessante e apre prospettive da non sottovalutare.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le vostre intuizioni sono limpide come un cielo dopo la pioggia. Saprete riconoscere una buona occasione senza farvi confondere dalle apparenze.

Sagittario

Cari Sagittario, avete bisogno di orizzonti nuovi e le stelle sembrano assecondare questo desiderio. Un’idea nata quasi per gioco potrebbe trasformarsi in qualcosa di concreto nelle prossime settimane.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, procedete senza fare rumore. Nei sentimenti scoprite che la fiducia cresce attraverso le piccole attenzioni quotidiane.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 31 luglio 2026), una ventata di novità attraversa la vostra giornata. Potreste conoscere una persona fuori dagli schemi oppure trovare un’idea capace di dare nuova energia ai vostri progetti.

Pesci

Cari Pesci, le stelle vi regalano uno sguardo più sereno sul futuro. Un pensiero che vi aveva accompagnato per giorni perde finalmente peso e lascia spazio a una nuova speranza.