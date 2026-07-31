Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 31 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 31 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, fase più interessante per i sentimenti. Dopo qualche situazione rimasta in sospeso, è in arrivo una maggiore voglia di leggerezza. Per quanto riguarda il lavoro, Giove favorevole sostiene crescita e recupero. Datevi da fare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 31 luglio 2026), state vivendo una settimana intensa e ricca di intuizioni. Per quanto riguarda il lavoro, serve grande attenzione. Se ci sono trattative, accordi o situazioni da definire, sarà importante muoversi con calma e strategia.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso di queste ore di fine luglio 2026 avete voglia di libertà, movimento e nuove emozioni. Attenzione però a non sparire del tutto quando qualcuno desidera sentirvi più vicini. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo favorisce soluzioni e recuperi importanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, fase importante per i sentimenti. Attenzione solo alla tendenza a mettere tutto sotto esame: l’amore non è un bilancio aziendale. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano segnali di ripartenza. Idee, progetti e responsabilità tornano protagonisti in queste ore di fine mese.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 31 luglio 2026), state vivendo una settimana con un forte desiderio di cambiamento. Avete voglia di rapporti più liberi, autentici e capaci di stimolare la vostra curiosità. Per quanto riguarda il lavoro, la voglia di rinnovare cresce e può portarvi a valutare nuove possibilità.

PESCI

Cari Pesci, serve ancora un po’ di pazienza in amore. Alcune emozioni nate nelle settimane passate hanno bisogno di tempo per trovare il giusto equilibrio. Per quanto riguarda il lavoro, risposte, contatti e nuove opportunità possono muovere situazioni che sembravano ferme.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 31 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: avete voglia di libertà, movimento e nuove emozioni.