Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 31 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 31 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state vivendo un periodo interessante. Dopo qualche situazione rimasta in sospeso, ecco una maggiore voglia di leggerezza e di rapporti più belli e liberi. Capitolo lavoro: Giove favorevole sostiene crescita e recupero. Bene così.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 31 luglio 2026), state vivendo delle giornate intense, ricche di sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, fate grande attenzione. In particolare se ci sono trattative, accordi o situazioni da definire.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di libertà, movimento e nuove emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo favorisce soluzioni e recuperi importanti. Giove e Saturno sostengono i progetti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state vivendo delle giornate importanti per i sentimenti. Attenzione alla tendenza a mettere tutto sotto esame. Lavoro: arrivano segnali di ripartenza. Idee, progetti e responsabilità tornano protagonisti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 31 luglio 2026), avvertite un forte desiderio di cambiamento. Per quanto riguarda il lavoro, la voglia di rinnovare cresce e può portarvi a valutare nuove possibilità nel corso di queste ore di fine luglio.

PESCI

Cari Pesci, serve ancora un po’ di pazienza in amore. Alcune emozioni nate nelle settimane passate hanno bisogno di tempo per trovare il giusto equilibrio. Capitolo lavoro: risposte, contatti e nuove opportunità possono muovere situazioni che sembravano ferme.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 31 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: avete voglia di libertà. Godetevi le nuove emozioni.