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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, sabato 1 agosto 2026: le previsioni segno per segno

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 1 agosto 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 1 agosto2026:

Ariete

Cari Ariete, stai vivendo un’estate rovente. Questo weekend potrebbe regalarvi un incontro pazzesco, che sia nel lavoro o nei sentimenti.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, fine settimana un po’ sottotono, con qualche piccolo scossone professionale a stuzzicare i vostri pensieri.

Gemelli

Cari Gemelli, per voi il weekend deve fare rima con spensieratezza, specialmente se sul lavoro avete già spinto al massimo. Staccare la spina è una vera necessità!

Cancro

Cari Cancro, vi attende un fine settimana decisamente vivace sul fronte portafoglio e carriere, perfetto per mettere a punto i vostri progetti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 1 agosto 2026), dopo un periodo sottotono ritrovate finalmente la carica giusta per ripartire con grinta!

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, la sfera sentimentale si prende tutta la scena: preparatevi a vivere momenti di intensa passione. Buone notizie anche sul fronte lavorativo.

Bilancia

Cari Bilancia, il Sole vi protegge e vi regala la carica giusta per il fine settimana. In amore riscoprite sensazioni profonde che credevate dimenticate.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, un po’ di stanchezza si fa sentire, ma la vostra mente è serena: avete dato il massimo e i risultati parlano per voi.

Sagittario

Cari Sagittario, se avete un nuovo obiettivo all’orizzonte questo è il weekend ideale per fare la vostra mossa.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, Saturno e Nettuno remano dalla vostra parte nei prossimi giorni: approfittatene per godervi anche i dolci influssi di Venere.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 1 agosto 2026), questo weekend la Luna accende la vostra motivazione e la voglia di fare.

Pesci

Cari Pesci, le stelle scommettono su di voi per la fine della settimana. Sfruttate questo slancio per avanzare pretese importanti in ambito professionale.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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