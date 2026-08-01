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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 2 agosto 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 2 agosto 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 2 agosto 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il fine settimana di questo inizio agosto 2026 si preannuncia splendido per tutto ciò che riguarda la vita sociale. In amore c’è una bellissima complicità con il partner.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 2 agosto 2026), qualche piccolo attrito tra le stelle potrebbe rendervi un po’ troppo guardinghi in queste ore. Cercate di non fare processi alle intenzioni. Spazio alla passione.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, anche durante la giornata di domani sarete guidati da uno splendido spirito d’avventura grazie al favore del Sole in un segno di fuoco amico del vostro. La vostra gioia di vivere sarà contagiosa e attirerà persone positive. Bene così.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, le stelle di questo fine settimana di inizio agosto vi consigliano di dedicare questo weekend esclusivamente al benessere psicofisico e alla cura di voi stessi. In amore serve un pizzico di pazienza extra. Coraggio.

oroscopo paolo fox domani
AGF
ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 2 agosto 2026), con il Sole ancora in opposizione, questo fine settimana di inzio mese vi richiederà una notevole dose di diplomazia. Se sentite un forte bisogno di indipendenza, ritagliatevi uno spazio tutto vostro.

PESCI

Cari Pesci, il fine settimana che state vivendo si sta rivelando estremamente piacevole, rilassante e rassicurante. Sarete dotati di una grande empatia che vi renderà il punto di riferimento ideale per gli amici in cerca di un buon consiglio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: il fine settimana si preannuncia splendido. Datevi da fare.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
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