Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 2 agosto 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 2 agosto 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il fine settimana che state vivendo si preannuncia splendido per tutto ciò che riguarda la vita sociale. In amore c’è una bellissima complicità con il partner.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 2 agosto 2026), qualche piccolo attrito stellare potrebbe rendervi un po’ troppo guardinghi. Cercate di non fare processi alle intenzioni. La passione vi offre una splendida via d’uscita!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in queste ore di inizio agosto siete guidati da uno splendido spirito d’avventura grazie al favore del Sole in un segno di fuoco amico del vostro. La vostra gioia di vivere sarà contagiosa e attirerà persone positive. Una bella notizia. Finalmente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le stelle vi consigliano di dedicare questo fine settimana (1-2 agosto) esclusivamente al benessere psicofisico e alla cura di voi stessi. In amore serve un pizzico di pazienza extra. Calma e sangue freddo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 2 agosto 2026), con il Sole in opposizione, questo fine settimana vi richiederà una notevole dose di diplomazia. Ne servirà più del solito. Se sentite un forte bisogno di indipendenza.

PESCI

Cari Pesci, il fine settimana che state vivendo si rivelerà estremamente piacevole, rilassante e rassicurante. Sarete dotati di una grande empatia che vi renderà il punto di riferimento ideale per gli amici in cerca di un buon consiglio o di una parola di conforto.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: il weekend si preannuncia splendido.