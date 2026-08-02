Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 3 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 3 agosto 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la vostra energia nel corso della settimana che sta per iniziare sarà letteralmente esplosiva grazie al favore del Sole. Per quanto riguarda il lavoro, in queste ore di inizio agosto avete una marcia in più, ideale per chi deve gestire attività autonome. Spazio alla passione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 3 agosto 2026), da qualche giorno state accusando una leggera stanchezza psicofisica. Troppe responsabilità familiari? Forse. Per quanto riguarda il lavoro, evitate le polemiche con soci e collaboratori. Non è proprio il momento giusto.

GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle nel corso di queste ore di inizio agosto vi regalano una settimana brillante, piena di inviti e occasioni di svago. La vostra vita sociale è al top. Capitolo lavoro: sono favoriti i contatti e i viaggi d’affari.

CANCRO

Cari Cancro, il cielo di questo agosto vi invita a concentrarvi sulla vostra stabilità economica. Questo è un ottimo momento per pianificare investimenti o per raccogliere i frutti di un lavoro svolto nei mesi scorsi. Godetevi il momento.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 3 agosto 2026), siete i sovrani indiscussi del cielo estivo. In amore, durante questo mese d’estate, non avete rivali: i single faranno strage di cuori. Coraggio! Buttatevi in nuove avventure.

VERGINE

Cari Vergine, queste giornate di inizio agosto richiedono prudenza e una buona dose di relax. Avete bisogno di ricaricare le batterie in vista del vostro prossimo compleanno. Concedetevi del tempo per voi stessi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: siete i sovrani indiscussi del cielo estivo.