Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 3 agosto 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 3 agosto 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo nel corso di queste ore di inizio agosto si fa decisamente più leggero e costruttivo. Per quanto riguarda il lavoro, si sbloccano alcune trattative che erano rimaste in sospeso nel corso del mese di luglio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 3 agosto 2026), il Sole in Leone durante le prossime ore creerà qualche attrito, rendendovi particolarmente esigenti. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di essere diplomatici con i superiori ed evitate scontri diretti. Calma.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete tra i segni più protetti e radiosi di tutta la settimana che sta iniziando. I viaggi, sia di piacere sia di lavoro, saranno baciati dalla fortuna. Godetevi il meritato relax.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vi state avviando verso un netto e progressivo recupero. Le tensioni accumulate nelle scorse settimane si stanno diradando. Capitolo lavoro: è tempo di riorganizzare i piani in vista dell’autunno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 3 agosto 2026), con il Sole in opposizione dovrete armarvi di molta pazienza. Lavoro? Qualcuno potrebbe criticare il vostro operato. Cercate di restare calmi e sereni.

PESCI

Cari Pesci, le stelle di questo inizio agosto 2026 vi spingono a prendervi cura del vostro benessere fisico e della routine quotidiana. Sarete molto produttivi. In amore il cielo è romantico e rassicurante.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: siete tra i segni più protetti e radiosi di tutta la settimana.