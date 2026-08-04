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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 4 agosto 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 4 agosto 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 4 agosto 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le relazioni sono il punto di forza di questa giornata. Un chiarimento o un confronto sincero permette di ritrovare equilibrio e fiducia. Sul lavoro una collaborazione può prendere una piega più interessante del previsto, aprendo nuove prospettive. In amore il cielo favorisce chi desidera costruire qualcosa di autentico. Non rinunciate a un invito dell’ultimo momento.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 4 agosto 2026), avete la sensazione che stia arrivando il momento giusto per fare una scelta importante. Le stelle vi aiutano a distinguere ciò che merita davvero il vostro impegno da ciò che invece è meglio lasciarsi alle spalle. Sul lavoro si intravedono sviluppi incoraggianti. Nei sentimenti la sincerità rafforza un rapporto e allontana vecchi dubbi. Seguite il vostro istinto.

Oroscopo Paolo Fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, il desiderio di cambiare aria si fa sentire, ma oggi capirete che basta poco per ritrovare entusiasmo. Un nuovo interesse, una proposta o un incontro possono regalarvi stimoli inattesi. Sul lavoro mostratevi disponibili ad ascoltare idee diverse dalle vostre. In amore la leggerezza sarà la chiave per vivere una giornata serena e ricca di complicità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la costanza continua a essere la vostra arma migliore e oggi qualcuno potrebbe finalmente riconoscerne il valore. Una responsabilità in più non vi spaventa, anzi rappresenta un’occasione per dimostrare quanto valete. In famiglia ritrovate un clima più disteso. Nei sentimenti dedicate più tempo alle persone care: anche un gesto semplice può fare la differenza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 4 agosto 2026), le idee scorrono veloci e oggi riuscite a trasformarne una in qualcosa di concreto. Una persona potrebbe offrirvi un’opportunità o un consiglio da non sottovalutare. Sul lavoro è il momento di osare un po’ di più, mentre in amore sarà la spontaneità a rendere speciale ogni incontro. Guardate avanti con fiducia: il meglio deve ancora arrivare.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità oggi diventa una risorsa preziosa, soprattutto nei rapporti con chi vi circonda. Una notizia positiva o una conferma attesa da tempo migliora il vostro umore e vi restituisce serenità. Sul lavoro cercate di non sottovalutare una nuova possibilità. In amore il cielo favorisce le emozioni sincere e i gesti capaci di parlare più delle parole. Lasciatevi guidare dall’ottimismo.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: le idee scorrono veloci e oggi riuscite a trasformarne una in qualcosa di concreto.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 3-9 AGOSTO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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