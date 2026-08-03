Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 4 agosto 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 4 agosto 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le relazioni sono il punto di forza di questa giornata. Un chiarimento o un confronto sincero permette di ritrovare equilibrio e fiducia. Sul lavoro una collaborazione può prendere una piega più interessante del previsto, aprendo nuove prospettive. In amore il cielo favorisce chi desidera costruire qualcosa di autentico. Non rinunciate a un invito dell’ultimo momento.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 4 agosto 2026), avete la sensazione che stia arrivando il momento giusto per fare una scelta importante. Le stelle vi aiutano a distinguere ciò che merita davvero il vostro impegno da ciò che invece è meglio lasciarsi alle spalle. Sul lavoro si intravedono sviluppi incoraggianti. Nei sentimenti la sincerità rafforza un rapporto e allontana vecchi dubbi. Seguite il vostro istinto.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il desiderio di cambiare aria si fa sentire, ma oggi capirete che basta poco per ritrovare entusiasmo. Un nuovo interesse, una proposta o un incontro possono regalarvi stimoli inattesi. Sul lavoro mostratevi disponibili ad ascoltare idee diverse dalle vostre. In amore la leggerezza sarà la chiave per vivere una giornata serena e ricca di complicità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la costanza continua a essere la vostra arma migliore e oggi qualcuno potrebbe finalmente riconoscerne il valore. Una responsabilità in più non vi spaventa, anzi rappresenta un’occasione per dimostrare quanto valete. In famiglia ritrovate un clima più disteso. Nei sentimenti dedicate più tempo alle persone care: anche un gesto semplice può fare la differenza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 4 agosto 2026), le idee scorrono veloci e oggi riuscite a trasformarne una in qualcosa di concreto. Una persona potrebbe offrirvi un’opportunità o un consiglio da non sottovalutare. Sul lavoro è il momento di osare un po’ di più, mentre in amore sarà la spontaneità a rendere speciale ogni incontro. Guardate avanti con fiducia: il meglio deve ancora arrivare.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità oggi diventa una risorsa preziosa, soprattutto nei rapporti con chi vi circonda. Una notizia positiva o una conferma attesa da tempo migliora il vostro umore e vi restituisce serenità. Sul lavoro cercate di non sottovalutare una nuova possibilità. In amore il cielo favorisce le emozioni sincere e i gesti capaci di parlare più delle parole. Lasciatevi guidare dall’ottimismo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: le idee scorrono veloci e oggi riuscite a trasformarne una in qualcosa di concreto.