Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:11
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, mercoledì 5 agosto 2026: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 5 agosto 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 5 agosto2026:

Ariete

Cari Ariete, le stelle suggeriscono di osservare con attenzione i dettagli: proprio lì si nasconde una buona occasione. Il cuore ritrova entusiasmo.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, una giornata costruttiva, ideale per mettere ordine nei progetti e nelle emozioni. Un gesto affettuoso vale più di molte parole.

Gemelli

Cari Gemelli, il vento porta novità e curiosità. Seguite l’istinto senza lasciarvi frenare dai dubbi. Un incontro accende nuove prospettive.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende più consapevoli dei vostri desideri. Una questione familiare si risolve con serenità. In amore cresce la complicità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 5 agosto 2026), la vostra energia contagia chi vi circonda. Sul lavoro arriva una conferma incoraggiante. Una sorpresa illumina la serata.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, le stelle favoriscono le decisioni pratiche. È il momento di liberarvi di ciò che non serve più. Nei sentimenti ritrovate equilibrio.

Bilancia

Cari Bilancia, un dialogo sincero cambia il corso della giornata. Le collaborazioni sono favorite e anche il cuore ritrova leggerezza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’intuito vi guida verso la scelta migliore. Non abbiate paura di chiudere una porta per aprirne un’altra. L’amore si fa intenso.

Sagittario

Cari Sagittario, la voglia di scoprire qualcosa di nuovo vi accompagna per tutto il giorno. Un invito inatteso porta buonumore.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, la pazienza viene premiata. Un risultato concreto vi fa capire che i sacrifici non sono stati inutili. Serenità anche nei rapporti personali.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 5 agosto 2026), creatività e fantasia vi aiutano a trovare una soluzione originale. Una conoscenza può rivelarsi importante nel tempo.

Pesci

Cari Pesci, il cielo vi invita a seguire il cuore con maggiore fiducia. Le emozioni diventano una bussola preziosa e la serata regala momenti da ricordare.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 6 agosto 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 6 agosto 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 5 agosto 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 6 agosto 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 6 agosto 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 5 agosto 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 5 agosto 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 5 agosto 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 5 agosto 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, martedì 4 agosto 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 4 agosto 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 4 agosto 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 4 agosto 2026
Ricerca