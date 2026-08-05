Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 5 agosto 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 5 agosto2026:

Ariete

Cari Ariete, le stelle suggeriscono di osservare con attenzione i dettagli: proprio lì si nasconde una buona occasione. Il cuore ritrova entusiasmo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, una giornata costruttiva, ideale per mettere ordine nei progetti e nelle emozioni. Un gesto affettuoso vale più di molte parole.

Gemelli

Cari Gemelli, il vento porta novità e curiosità. Seguite l’istinto senza lasciarvi frenare dai dubbi. Un incontro accende nuove prospettive.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende più consapevoli dei vostri desideri. Una questione familiare si risolve con serenità. In amore cresce la complicità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 5 agosto 2026), la vostra energia contagia chi vi circonda. Sul lavoro arriva una conferma incoraggiante. Una sorpresa illumina la serata.

Vergine

Cari Vergine, le stelle favoriscono le decisioni pratiche. È il momento di liberarvi di ciò che non serve più. Nei sentimenti ritrovate equilibrio.

Bilancia

Cari Bilancia, un dialogo sincero cambia il corso della giornata. Le collaborazioni sono favorite e anche il cuore ritrova leggerezza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’intuito vi guida verso la scelta migliore. Non abbiate paura di chiudere una porta per aprirne un’altra. L’amore si fa intenso.

Sagittario

Cari Sagittario, la voglia di scoprire qualcosa di nuovo vi accompagna per tutto il giorno. Un invito inatteso porta buonumore.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la pazienza viene premiata. Un risultato concreto vi fa capire che i sacrifici non sono stati inutili. Serenità anche nei rapporti personali.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 5 agosto 2026), creatività e fantasia vi aiutano a trovare una soluzione originale. Una conoscenza può rivelarsi importante nel tempo.

Pesci

Cari Pesci, il cielo vi invita a seguire il cuore con maggiore fiducia. Le emozioni diventano una bussola preziosa e la serata regala momenti da ricordare.