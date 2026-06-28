Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 29 giugno 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 29 giugno 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la settimana che chiuderà questo giugno e aprirà il mese di luglio inizierà con una Luna un po’ storta che potrebbe rendervi suscettibili, irritabili… Non lasciatevi scoraggiare: il recupero è vicino. Serve solo pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre idee iniziano a circolare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 29 giugno 2026), nel corso di queste ore c’è una bella energia che circonda il vostro segno. Venere non smette di coccolarvi. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di essere più flessibili rispetto al solito.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete in una fase di transizione economica particolare. Avete speso molto e ora dovete rientrare nei ranghi, rimettervi in carreggiata. Fortunatamente, le occasioni di guadagno non mancheranno grazie a un Mercurio ancora favorevole.

CANCRO

Cari Cancro, siete i protagonisti assoluti di questo cielo di fine giugno. Il Sole nel segno vi regala carisma e una forza interiore che non sentivate da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo una proposta o un avanzamento di carriera.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 29 giugno 2026), vi state scaldando. E non poco. Questa settimana di fine giugno-inizio luglio servirà a preparare il terreno. Capitolo lavoro: un accordo potrebbe saltare all’ultimo momento, ma solo perché ne sta arrivando uno migliore.

VERGINE

Cari Vergine, avete bisogno di ordine e disciplina, ma il cielo di luglio, mese che sta per iniziare, sembra voler fare l’esatto opposto. Imprevisti dell’ultimo minuto potrebbero farvi perdere la calma…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: bella energia che circonda il vostro segno.