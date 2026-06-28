Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 28 giugno 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 28 giugno 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso di questo fine settimana di fine giugno siete pieni di energia e avete voglia di recuperare il tempo perduto. Per quanto riguarda il lavoro, siete combattivi e determinati, ma cercate di non essere troppo impulsivi nelle decisioni. In amore il cuore chiede chiarezza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 28 giugno 2026), state attraversando una fase in cui i piccoli progressi valgono molto più delle grandi promesse. Lavoro? Riuscite a costruire con pazienza e qualcuno potrebbe finalmente riconoscere il vostro impegno. In amore avete bisogno di certezze.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete vivaci e pronti a cogliere ogni occasione. Mercurio vi rende particolarmente brillanti e favorisce i contatti, gli incontri e le nuove idee. Per quanto riguarda il lavoro, una telefonata o una proposta potrebbero cambiare i vostri programmi in meglio.

CANCRO

Cari Cancro, sentite il bisogno di proteggere ciò che amate. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso di queste ore siete intuitivi e riuscite a trovare la soluzione giusta anche nelle situazioni più complicate. In amore cresce il desiderio di stabilità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 28 giugno 2026), il Sole continua a regalarvi forza e voglia di emergere. Per quanto riguarda il lavoro, siete protagonisti. Un gesto semplice potrebbe rafforzare molto un legame.

VERGINE

Cari Vergine, il cielo vi invita a rallentare leggermente. Capitolo lavoro: nel corso di queste ore di fine giugno siete efficienti e affidabili. In amore avete bisogno di sentirvi compresi e apprezzati.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: il cielo vi invita a rallentare leggermente.