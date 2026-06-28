Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 28 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 28 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso di questo fine settimana di fine giugno torna la voglia di armonia e di serenità. Per quanto riguarda il lavoro, la diplomazia sarà la vostra carta vincente. In amore le stelle favoriscono gli incontri. Coraggio!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 28 giugno 2026), l’intuito vi aiuta a capire immediatamente quali persone meritano fiducia. Capitolo lavoro: avete una marcia in più e potreste ottenere una soddisfazione importante.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di cambiare è forte. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle favoriscono chi ha il coraggio di uscire dagli schemi e di sperimentare. In amore siete spontanei e affascinanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la costanza continua a essere la vostra migliore alleata. In amore siete più disponibili a condividere emozioni e progetti. Datevi da fare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 28 giugno 2026), avete mille idee e una grande voglia di libertà. Per quanto riguarda il lavoro, potreste trovare una soluzione brillante a un problema oppure iniziare un progetto innovativo.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità si trasforma in una straordinaria forza interiore. In amore il cielo è romantico e protettivo: le coppie vivono momenti di complicità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la sensibilità si trasforma in una straordinaria forza interiore.