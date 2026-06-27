Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 04:18
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 27 giugno 2026

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 27 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 27 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, torna la voglia di armonia e di serenità. Alcune tensioni recenti sembrano ormai alle spalle e riuscite a guardare avanti con maggiore ottimismo. Nel lavoro la diplomazia sarà la vostra carta vincente. In amore le stelle favoriscono gli incontri e i chiarimenti. Una persona potrebbe sorprendervi con parole molto sincere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 27 giugno 2026), l’intuito vi aiuta a capire immediatamente quali persone meritano fiducia e quali invece è meglio tenere a distanza. Nel lavoro avete una marcia in più e potreste ottenere una soddisfazione importante. In amore il cielo favorisce le passioni intense e i sentimenti vissuti senza paura.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di cambiare è forte e oggi potreste iniziare a progettare qualcosa di nuovo. Nel lavoro le stelle favoriscono chi ha il coraggio di uscire dagli schemi e di sperimentare. In amore siete spontanei e affascinanti. Una conoscenza recente potrebbe diventare più importante del previsto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la costanza continua a essere la vostra migliore alleata. Nel lavoro raccogliete risultati grazie a un impegno portato avanti con pazienza e determinazione. In amore siete più disponibili a condividere emozioni e progetti. Le stelle favoriscono i rapporti solidi e le decisioni prese con il cuore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 27 giugno 2026), avete mille idee e una grande voglia di libertà. Nel lavoro potreste trovare una soluzione brillante a un problema oppure iniziare un progetto innovativo. In amore cercate autenticità e persone capaci di comprendere il vostro bisogno di indipendenza. Le nuove conoscenze sono favorite.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità oggi si trasforma in una straordinaria forza interiore. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi decisiva e permettervi di fare un passo avanti importante. In amore il cielo è romantico e protettivo: le coppie vivono momenti di complicità, mentre i single potrebbero fare un incontro emozionante. Fidatevi delle vostre sensazioni.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 27 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la sensibilità oggi si trasforma in una straordinaria forza interiore. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi decisiva e permettervi di fare un passo avanti importante.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 22-28 GIUGNO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 27 giugno 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 27 giugno 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 27 giugno 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 27 giugno 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 27 giugno 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 27 giugno 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 26 giugno 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 26 giugno 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 26 giugno 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 26 giugno 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 26 giugno 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 25 giugno 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 25 giugno 2026
Ricerca