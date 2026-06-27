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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 28 giugno 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 28 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 28 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, torna la voglia di armonia e di serenità. Per quanto riguarda il lavoro, la diplomazia sarà la vostra carta vincente. In amore le stelle favoriscono gli incontri.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 28 giugno 2026), l’intuito vi aiuta a capire immediatamente quali persone meritano fiducia. Per quanto riguarda il lavoro, avete una marcia in più e potreste ottenere una soddisfazione importante.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di cambiare è forte. Lavoro? Le stelle favoriscono chi ha il coraggio di uscire dagli schemi e di sperimentare. In amore siete spontanei e affascinanti.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, la costanza continua a essere la vostra migliore alleata. In amore siete più disponibili a condividere emozioni e progetti.

oroscopo paolo fox domani
AGF
ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 28 giugno 2026), avete mille idee e una grande voglia di libertà. Capitolo lavoro: potreste trovare una soluzione brillante a un problema oppure iniziare un progetto innovativo.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità si trasforma in una straordinaria forza interiore. In amore il cielo è romantico e protettivo: le coppie vivono momenti di complicità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la sensibilità si trasforma in una straordinaria forza interiore.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
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