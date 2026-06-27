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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, sabato 27 giugno 2026: le previsioni segno per segno

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 27 giugno 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 27 giugno2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi rende energici e combattivi. Oggi sentite il bisogno di riprendere in mano situazioni lasciate in sospeso. Nel lavoro siete determinati e potreste ricevere una proposta interessante oppure una conferma attesa da tempo. In amore siete passionali, ma il cielo vi invita a essere meno impulsivi. A volte basta una parola dolce per ottenere molto più di una discussione.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere illumina il vostro segno e vi regala serenità. Nel lavoro state costruendo qualcosa di importante e i risultati iniziano lentamente a vedersi. In amore cresce il desiderio di stabilità e di tenerezza. Una persona vicina potrebbe dimostrarvi affetto in modo semplice ma molto sincero.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende vivaci e curiosi. Nel lavoro le occasioni non mancano e una conversazione potrebbe aprire prospettive nuove. In amore siete affascinanti e pieni di entusiasmo. Le stelle favoriscono incontri, chiarimenti e momenti di grande complicità.

Cancro

Cari Cancro, la Luna parla direttamente al vostro cuore. Oggi siete più sensibili ma anche più forti. Nel lavoro riuscite a comprendere dettagli che sfuggono agli altri. In amore il cielo protegge i sentimenti autentici e favorisce i riavvicinamenti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 27 giugno 2026), il Sole vi sostiene e vi aiuta a ritrovare entusiasmo. Nel lavoro siete protagonisti e potreste ottenere una soddisfazione importante. In amore cercate di ascoltare di più e di pretendere meno. Le emozioni più belle nascono dalla semplicità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, Saturno vi rende concreti e affidabili. Nel lavoro riuscite a sistemare situazioni che vi hanno creato preoccupazioni. In amore il cielo vi invita a essere meno razionali e a vivere le emozioni con maggiore leggerezza.

Bilancia 

Cari Bilancia, Venere porta armonia e voglia di serenità. Nel lavoro una collaborazione potrebbe rivelarsi molto utile. In amore avete bisogno di equilibrio e dolcezza. Le stelle favoriscono nuovi incontri e chiarimenti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica il vostro fascino e il vostro intuito. Nel lavoro sapete riconoscere subito le occasioni migliori. In amore siete profondi e magnetici. Una giornata intensa, da vivere senza paura di mostrare ciò che provate.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita a guardare lontano. Nel lavoro nascono nuove idee e cresce il desiderio di cambiare qualcosa. In amore siete spontanei e irresistibili. Una sorpresa potrebbe regalarvi emozioni inattese.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, Saturno protegge i vostri progetti. Nel lavoro raccogliete i frutti della vostra costanza e qualcuno potrebbe riconoscere apertamente il vostro valore. In amore è il momento di aprirvi di più.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 27 giugno 2026), Urano porta cambiamenti positivi e intuizioni brillanti. Nel lavoro una vostra idea potrebbe rivelarsi vincente. In amore cercate rapporti sinceri e capaci di rispettare la vostra libertà.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende questa giornata romantica e intensa. Nel lavoro seguite l’istinto perché potrebbe indicarvi la strada migliore. In amore siete tra i più fortunati del cielo: emozioni profonde e dolci sorprese.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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