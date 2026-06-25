Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 25 giugno 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 25 giugno2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi rende impazienti ma anche molto determinati. Nel lavoro avete voglia di cambiare qualcosa e presto potrebbero arrivare occasioni interessanti. In amore cercate di essere più pazienti: alcune risposte hanno bisogno di tempo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi regala serenità e desiderio di stabilità. Nel lavoro una situazione che vi preoccupava inizia a migliorare. In amore siete tra i più fortunati del giorno: lasciatevi guidare dal cuore.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio favorisce contatti, idee e novità. Nel lavoro avete una marcia in più e potreste ricevere una proposta interessante. In amore siete affascinanti e molto ricercati. Giornata vivace e positiva.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi protegge e vi rende più sicuri delle vostre emozioni. Nel lavoro riuscite a trovare equilibrio anche nelle situazioni più difficili. In amore il cielo favorisce chi desidera ricominciare o rafforzare un legame.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 25 giugno 2026), il Sole illumina i vostri progetti. Nel lavoro siete protagonisti e qualcuno potrebbe apprezzare apertamente il vostro impegno. In amore lasciate spazio alla spontaneità: sarà la vostra arma vincente.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi aiuta a mantenere la calma e a fare le scelte giuste. Nel lavoro siete precisi ed efficienti. In amore le stelle vi invitano a vivere con maggiore leggerezza e meno timori.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta fascino e armonia. Nel lavoro una collaborazione può rivelarsi preziosa. In amore è il momento giusto per chiarire, perdonare o semplicemente ricominciare con entusiasmo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone vi rende irresistibili. Nel lavoro sapete riconoscere immediatamente le opportunità migliori. In amore siete profondi, magnetici e pronti a vivere emozioni intense.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi regala entusiasmo e fiducia. Nel lavoro si aprono nuove prospettive. In amore una persona potrebbe sorprendervi con un gesto inatteso che vi farà battere il cuore.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a premiare la vostra costanza. Nel lavoro arrivano soddisfazioni concrete. In amore imparate a essere meno razionali e a lasciarvi guidare di più dai sentimenti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 25 giugno 2026), Urano porta cambiamenti positivi. Nel lavoro siete creativi e pieni di idee. In amore cresce il desiderio di vivere qualcosa di autentico e speciale.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende il vostro cuore particolarmente sensibile. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi decisiva. In amore le stelle promettono dolcezza, romanticismo e momenti da ricordare.