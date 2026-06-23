Oroscopo Branko oggi, martedì 23 giugno 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi
OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 23 giugno 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 23 giugno2026:
Cari Ariete, Marte vi rende energici e combattivi. Nel lavoro avete voglia di accelerare i tempi, ma le stelle consigliano prudenza. In amore una parola detta con sincerità potrebbe cambiare il clima di una relazione.
Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi dona sicurezza e serenità. Nel lavoro siete più tranquilli e riuscite a vedere con chiarezza i prossimi obiettivi. In amore il cielo protegge i sentimenti sinceri e favorisce chi desidera costruire qualcosa di stabile.
Cari Gemelli, Mercurio vi rende protagonisti della giornata. Nel lavoro avete la possibilità di stringere contatti utili o di ricevere una proposta interessante. In amore siete affascinanti e molto ricercati.
Cari Cancro, la Luna vi protegge e vi aiuta a recuperare fiducia. Nel lavoro sapete leggere le situazioni con grande sensibilità. In amore è il momento di lasciarsi alle spalle vecchie incertezze e guardare avanti.
Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 23 giugno 2026), il Sole illumina i vostri progetti. Nel lavoro qualcuno potrebbe riconoscere apertamente il vostro valore. In amore siete generosi e passionali. Le stelle favoriscono le coppie e i nuovi incontri.
Cari Vergine, Saturno continua a sostenervi. Nel lavoro siete precisi e determinati, qualità che vi porteranno lontano. In amore dovreste concedervi qualche emozione in più e qualche paura in meno.
Cari Bilancia, Venere porta dolcezza e voglia di armonia. Nel lavoro una questione che vi preoccupava potrebbe finalmente risolversi. In amore il dialogo è favorito e le emozioni tornano a scorrere liberamente.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rafforza fascino e intuito. Nel lavoro siete tra i più favoriti del cielo e potreste ottenere una soddisfazione importante. In amore siete intensi e irresistibili.
Cari Sagittario, Giove vi regala entusiasmo e fiducia nel futuro. Nel lavoro si aprono nuove prospettive. In amore una persona potrebbe sorprendervi con un gesto inaspettato.
Cari amici dei Capricorno, Saturno vi rende forti e determinati. Nel lavoro continuate a costruire con pazienza e i risultati non tarderanno ad arrivare. In amore cercate di essere più spontanei.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 23 giugno 2026), Urano porta novità e idee vincenti. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi molto preziosa. In amore cresce il desiderio di vivere qualcosa di speciale.
Cari Pesci, Nettuno rende il vostro cuore più aperto e disponibile. Nel lavoro seguite l’istinto. In amore il cielo è particolarmente generoso e promette emozioni profonde e sincere.