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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, martedì 23 giugno 2026: le previsioni segno per segno

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 23 giugno 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 23 giugno2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi rende energici e combattivi. Nel lavoro avete voglia di accelerare i tempi, ma le stelle consigliano prudenza. In amore una parola detta con sincerità potrebbe cambiare il clima di una relazione.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi dona sicurezza e serenità. Nel lavoro siete più tranquilli e riuscite a vedere con chiarezza i prossimi obiettivi. In amore il cielo protegge i sentimenti sinceri e favorisce chi desidera costruire qualcosa di stabile.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende protagonisti della giornata. Nel lavoro avete la possibilità di stringere contatti utili o di ricevere una proposta interessante. In amore siete affascinanti e molto ricercati.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi protegge e vi aiuta a recuperare fiducia. Nel lavoro sapete leggere le situazioni con grande sensibilità. In amore è il momento di lasciarsi alle spalle vecchie incertezze e guardare avanti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 23 giugno 2026), il Sole illumina i vostri progetti. Nel lavoro qualcuno potrebbe riconoscere apertamente il vostro valore. In amore siete generosi e passionali. Le stelle favoriscono le coppie e i nuovi incontri.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine 

Cari Vergine, Saturno continua a sostenervi. Nel lavoro siete precisi e determinati, qualità che vi porteranno lontano. In amore dovreste concedervi qualche emozione in più e qualche paura in meno.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta dolcezza e voglia di armonia. Nel lavoro una questione che vi preoccupava potrebbe finalmente risolversi. In amore il dialogo è favorito e le emozioni tornano a scorrere liberamente.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rafforza fascino e intuito. Nel lavoro siete tra i più favoriti del cielo e potreste ottenere una soddisfazione importante. In amore siete intensi e irresistibili.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi regala entusiasmo e fiducia nel futuro. Nel lavoro si aprono nuove prospettive. In amore una persona potrebbe sorprendervi con un gesto inaspettato.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, Saturno vi rende forti e determinati. Nel lavoro continuate a costruire con pazienza e i risultati non tarderanno ad arrivare. In amore cercate di essere più spontanei.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 23 giugno 2026), Urano porta novità e idee vincenti. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi molto preziosa. In amore cresce il desiderio di vivere qualcosa di speciale.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende il vostro cuore più aperto e disponibile. Nel lavoro seguite l’istinto. In amore il cielo è particolarmente generoso e promette emozioni profonde e sincere.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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