Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 25 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 25 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, torna il desiderio di equilibrio e di armonia. Per quanto riguarda il lavoro, la diplomazia sarà la vostra forza. In amore il cielo favorisce gli incontri e i riavvicinamenti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 25 giugno 2026), siete magnetici e pieni di intuizioni. Per quanto riguarda il lavoro, avete una marcia in più.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di novità è forte: assecondatela. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle favoriscono chi ha il coraggio di sperimentare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra determinazione continua a dare frutti importanti. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno potrebbe finalmente riconoscere i vostri meriti oppure affidarvi maggiori responsabilità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 25 giugno 2026), avete bisogno di libertà ma anche di nuove certezze. Per quanto riguarda il lavoro, siete creativi e pronti a mettervi in gioco.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità nel corso delle prossime ore si trasformerà in forza. Riuscite a capire meglio cosa desiderate e questo vi rende più sicuri nelle vostre scelte. Per quanto riguarda il lavoro, una vostra intuizione potrebbe rivelarsi decisiva.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: avete bisogno di libertà ma anche di nuove certezze.