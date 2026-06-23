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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 23 giugno 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 23 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 23 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, torna il desiderio di armonia e di bellezza. Oggi potreste sentire il bisogno di chiarire una situazione oppure di recuperare un rapporto che vi sta particolarmente a cuore. Nel lavoro la diplomazia sarà fondamentale per ottenere risultati importanti. In amore le stelle favoriscono incontri e momenti di grande complicità. Il cuore sorride.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 23 giugno 2026), siete intensi e magnetici. Oggi l’intuito sarà la vostra arma segreta e vi permetterà di capire immediatamente quali persone meritano fiducia. Nel lavoro avete ottime possibilità di fare passi avanti o di ottenere una conferma importante. In amore siete profondi e passionali. Una giornata ideale per vivere emozioni vere e senza compromessi.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, il desiderio di libertà e di avventura si fa sentire più del solito. Oggi potreste avere voglia di cambiare qualcosa nella vostra routine oppure di iniziare un progetto diverso dal passato. Nel lavoro le stelle favoriscono l’iniziativa e il coraggio. In amore siete spontanei e affascinanti. Un incontro potrebbe regalarvi emozioni inattese.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa è una giornata che parla di concretezza e soddisfazioni. Nel lavoro state raccogliendo risultati importanti e la vostra determinazione viene finalmente riconosciuta. Le stelle vi invitano a guardare al futuro con maggiore ottimismo. In amore siete più dolci e disponibili del solito. Un gesto semplice potrebbe rafforzare molto un legame.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 23 giugno 2026), la creatività oggi è il vostro punto di forza. Avete idee originali e la voglia di uscire dagli schemi. Nel lavoro potreste trovare una soluzione innovativa oppure ricevere una proposta che stimola la vostra curiosità. In amore cercate sincerità e libertà. Le nuove conoscenze sono favorite e promettono emozioni interessanti.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità vi rende particolarmente affascinanti. Oggi riuscite a comprendere meglio voi stessi e questo vi aiuta a prendere decisioni più serene. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi vincente. In amore il cielo è dolce e protettivo: le coppie ritrovano complicità, mentre i single potrebbero vivere un incontro speciale. Seguite il cuore senza timori.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la sensibilità vi rende particolarmente affascinanti.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 15-21 GIUGNO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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