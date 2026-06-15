Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 15 al 21 giugno 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 15 al 21 giugno 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 15 al 21 giugno 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, le stelle vi invitano a rallentare. Dopo una prima metà del mese vissuta a mille all’ora, ora sentite il bisogno di rifugiarvi negli affetti stabili. Per quanto riguarda il lavoro, alcune risposte potrebbero tardare ad arrivare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, per voi si apre un periodo di grandi contatti. Le pubbliche relazioni sono favorite e potreste ricevere una proposta interessante. Venere continua a proteggere i vostri sentimenti, rendendo i nuovi incontri molto solidi.

GEMELLI

Cari Gemelli, la scia positiva continua. Avete seminato bene e ora iniziano a vedersi i primi germogli. La voglia di gratificarvi è tanta, ma il portafoglio chiede tregua.

CANCRO

Cari Cancro, con l’arrivo del Sole nel vostro spazio zodiacale, inizia la vostra stagione di riscatto. Sentite una nuova linfa scorrere nelle vene e la malinconia dei giorni scorsi sparisce come nebbia al sole. In amore, lasciatevi andare: il cuore sa dove condurvi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 15 al 21 giugno 2026), state preparando un grande salto che avverrà a luglio, ma per ora è meglio agire nell’ombra. Un chiarimento sarà necessario verso venerdì per evitare musi lunghi nel fine settimana.

VERGINE

Cari Vergine, le stelle favoriscono i progetti a lungo termine. Siete meno ansiosi del solito e questo vi permette di vedere le opportunità dove gli altri vedono ostacoli.

BILANCIA

Cari Bilancia, qualche nuvola passeggera nel settore della carriera. Il Sole in quadratura potrebbe generare tensioni con un superiore o un familiare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, il solstizio d’estate vi porta una ventata di ottimismo. Siete tra i segni favoriti della settimana. In amore, la passione torna a ruggire.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, è il momento di chiudere i rubinetti e pianificare meglio il futuro. Nonostante qualche preoccupazione materiale, l’umore resta alto grazie a un cielo che stimola la socialità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’opposizione del Sole dal Cancro potrebbe rendervi un po’ suscettibili. Avete l’impressione che tutti ce l’abbiano con voi o che il carico di responsabilità sia eccessivo.

ACQUARIO

Cari Acquario, settimana dedicata al benessere e all’organizzazione quotidiana. Sentite il bisogno di rimettervi in forma in vista dell’estate piena. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra originalità viene premiata, ma cercate di essere puntuali nelle consegne.

PESCI

Cari Pesci, il cielo torna a sorridervi in modo splendido. Il Sole in Cancro è un balsamo per le vostre ferite emotive. Siete creativi, sensibili e incredibilmente empatici.

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