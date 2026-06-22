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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 23 giugno 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 23 giugno 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 23 giugno 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avete la sensazione che qualcosa stia finalmente ripartendo. Le ultime settimane vi hanno costretto a riflettere e a rivedere alcuni programmi, ma ora torna la voglia di osare. Nel lavoro siete intraprendenti e pronti a cogliere nuove occasioni. Una proposta o una conversazione potrebbero aprire prospettive interessanti. In amore il cuore torna a battere più forte: chi è in coppia ritrova entusiasmo, mentre i single hanno ottime possibilità di vivere incontri stimolanti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 23 giugno 2026), il cielo vi invita a credere di più nelle vostre capacità. A volte siete troppo prudenti e rischiate di lasciarvi sfuggire occasioni preziose. Nel lavoro la situazione appare più stabile e potreste iniziare a raccogliere i frutti di un impegno portato avanti con costanza. In amore avete bisogno di certezze ma anche di emozioni nuove. Una giornata piacevole, fatta di gesti sinceri e di piccole soddisfazioni.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, siete tra i protagonisti assoluti del giorno. Mercurio favorisce la comunicazione e rende tutto più dinamico. Nel lavoro arrivano idee brillanti e la possibilità di stringere contatti importanti. Non sottovalutate una proposta apparentemente secondaria: potrebbe rivelarsi molto più interessante del previsto. In amore il fascino è alle stelle e chi vi incontra difficilmente rimane indifferente. È il momento ideale per osare.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni hanno un peso particolare. Sentite il bisogno di chiarezza e di rapporti autentici, senza giochi né ambiguità. Nel lavoro siete intuitivi e riuscite a gestire con grande sensibilità anche le situazioni più complicate. In amore il cielo favorisce i riavvicinamenti e le dichiarazioni sincere. Qualcuno potrebbe sorprendervi con parole che aspettavate da tempo.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 23 giugno 2026), il Sole vi sostiene e vi regala energia e sicurezza. Oggi avete voglia di mettervi in mostra e di dimostrare quanto valete. Nel lavoro potreste ottenere una piccola vittoria oppure ricevere apprezzamenti da una persona importante. In amore siete calorosi e generosi, ma ricordate che anche ascoltare è una forma di amore. Una serata piacevole vi aiuterà a ritrovare serenità.

VERGINE

Cari Vergine, il cielo di oggi vi invita a essere meno severi con voi stessi. Nel lavoro siete efficienti e affidabili, ma a volte pretendete troppo. Le stelle favoriscono le scelte pratiche e i progetti a lungo termine. In amore avete bisogno di leggerezza e di persone capaci di comprendere il vostro mondo interiore. Lasciatevi sorprendere dagli eventi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: il cielo di oggi vi invita a essere meno severi con voi stessi.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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