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Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 24 giugno 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 24 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 24 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, torna il desiderio di equilibrio e di armonia. Alcune situazioni che vi hanno creato dubbi iniziano finalmente a chiarirsi. Nel lavoro la diplomazia sarà la vostra forza. In amore il cielo favorisce gli incontri e i riavvicinamenti. Una persona potrebbe sorprendervi con parole molto sincere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 24 giugno 2026), siete magnetici e pieni di intuizioni. Oggi riuscite a comprendere immediatamente quali opportunità meritano attenzione e quali invece è meglio lasciar perdere. Nel lavoro avete una marcia in più. In amore siete intensi e profondi: le stelle favoriscono passioni sincere e rapporti destinati a crescere.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di novità è forte e oggi potreste sentirvi attratti da progetti o esperienze diverse dal solito. Nel lavoro le stelle favoriscono chi ha il coraggio di sperimentare. In amore siete spontanei e affascinanti. Un incontro o una conversazione potrebbero regalarvi emozioni inattese.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra determinazione continua a dare frutti. Nel lavoro qualcuno potrebbe finalmente riconoscere i vostri meriti oppure affidarvi maggiori responsabilità. In amore siete più disponibili del solito a condividere emozioni e pensieri. Una giornata positiva per rafforzare i legami importanti.

oroscopo paolo fox domani
AGF
ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 24 giugno 2026), avete bisogno di libertà ma anche di nuove certezze. Le idee non mancano e una di esse potrebbe rivelarsi molto fortunata. Nel lavoro siete creativi e pronti a mettervi in gioco. In amore cercate autenticità e rapporti capaci di rispettare la vostra indipendenza. Le nuove conoscenze sono favorite.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità oggi si trasforma in forza. Riuscite a capire meglio cosa desiderate e questo vi rende più sicuri nelle vostre scelte. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi decisiva. In amore il cielo è dolce e protettivo: le coppie vivono momenti di complicità, mentre i single potrebbero fare un incontro speciale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: avete bisogno di libertà ma anche di nuove certezze. Le idee non mancano e una di esse potrebbe rivelarsi molto fortunata.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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