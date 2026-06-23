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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 24 giugno 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 24 giugno 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 24 giugno 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avete voglia di rimettervi in gioco e il cielo vi sostiene. Dopo giorni in cui avete dovuto aspettare o mediare, oggi sentite il bisogno di agire. Nel lavoro siete pieni di energia e potreste ricevere una proposta interessante oppure intuire una strada nuova da seguire. In amore siete passionali ma anche un po’ impazienti: cercate di dare più spazio al dialogo e meno alle reazioni impulsive.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 24 giugno 2026), la giornata vi regala serenità e una maggiore fiducia nel futuro. Nel lavoro continuate a costruire con calma e costanza, qualità che presto porteranno risultati importanti. In amore avete bisogno di stabilità e di persone capaci di comprendere il vostro carattere profondo. Una piccola sorpresa potrebbe rendere la serata particolarmente piacevole.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, siete tra i segni più brillanti del giorno. Mercurio favorisce la comunicazione e vi rende particolarmente convincenti. Nel lavoro potrebbero nascere nuove collaborazioni oppure occasioni da cogliere al volo. In amore il fascino è alle stelle e avete una straordinaria capacità di attirare l’attenzione. Le emozioni non mancheranno.

CANCRO

Cari Cancro, riuscite a guardare alcune questioni con maggiore serenità. La Luna vi rende intuitivi e vi aiuta a capire cosa merita davvero la vostra attenzione. Nel lavoro siete prudenti ma efficaci. In amore cresce il desiderio di protezione e di affetto sincero. Le stelle favoriscono i rapporti autentici e i chiarimenti.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 24 giugno 2026), il Sole vi regala energia e sicurezza. Avete voglia di emergere e di ottenere risultati concreti. Nel lavoro potreste ricevere una conferma importante oppure assumere nuove responsabilità. In amore siete calorosi e generosi, ma ricordate che ascoltare chi vi sta vicino è altrettanto importante quanto essere ascoltati.

VERGINE

Cari Vergine, il cielo vi invita a rallentare e a non pretendere troppo da voi stessi. Nel lavoro siete efficienti e precisi, ma oggi sarà utile concedervi qualche pausa e osservare gli eventi con maggiore tranquillità. In amore le stelle favoriscono il dialogo e i momenti di tenerezza. Non abbiate paura di mostrarvi più vulnerabili.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: il Sole vi regala energia e sicurezza. Avete voglia di emergere e di ottenere risultati concreti.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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