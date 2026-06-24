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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 25 giugno 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 25 giugno 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 25 giugno 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, il cielo vi sostiene. Sentite il bisogno di agire. Per quanto riguarda il lavoro, siete pieni di energia e potreste ricevere una proposta interessante oppure intuire una strada nuova da seguire.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 25 giugno 2026), la giornata vi regala serenità e una maggiore fiducia nel futuro. Per quanto riguarda il lavoro, continuate a costruire con calma e costanza.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, siete tra i segni più brillanti di questo periodo. Mercurio favorisce la comunicazione e vi rende particolarmente convincenti. Capitolo lavoro: potrebbero nascere nuove collaborazioni oppure occasioni da cogliere al volo.

CANCRO

Cari Cancro, riuscite a guardare alcune questioni con maggiore serenità. La Luna vi rende intuitivi e vi aiuta a capire cosa merita davvero la vostra attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, siete prudenti ma efficaci.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 25 giugno 2026), il Sole vi regala energia e sicurezza. Nel lavoro potreste ricevere una conferma importante.

VERGINE

Cari Vergine, il cielo vi invita a rallentare e a non pretendere troppo da voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro, siete efficienti e precisi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: il Sole vi regala energia e sicurezza.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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