Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 24 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 24 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, torna il desiderio di equilibrio e di armonia. Alcune situazioni che vi hanno creato dubbi iniziano finalmente a chiarirsi. Nel lavoro la diplomazia sarà la vostra forza. In amore il cielo favorisce gli incontri e i riavvicinamenti. Una persona potrebbe sorprendervi con parole molto sincere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 24 giugno 2026), siete magnetici e pieni di intuizioni. Oggi riuscite a comprendere immediatamente quali opportunità meritano attenzione e quali invece è meglio lasciar perdere. Nel lavoro avete una marcia in più. In amore siete intensi e profondi: le stelle favoriscono passioni sincere e rapporti destinati a crescere.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di novità è forte e oggi potreste sentirvi attratti da progetti o esperienze diverse dal solito. Nel lavoro le stelle favoriscono chi ha il coraggio di sperimentare. In amore siete spontanei e affascinanti. Un incontro o una conversazione potrebbero regalarvi emozioni inattese.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra determinazione continua a dare frutti. Nel lavoro qualcuno potrebbe finalmente riconoscere i vostri meriti oppure affidarvi maggiori responsabilità. In amore siete più disponibili del solito a condividere emozioni e pensieri. Una giornata positiva per rafforzare i legami importanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 24 giugno 2026), avete bisogno di libertà ma anche di nuove certezze. Le idee non mancano e una di esse potrebbe rivelarsi molto fortunata. Nel lavoro siete creativi e pronti a mettervi in gioco. In amore cercate autenticità e rapporti capaci di rispettare la vostra indipendenza. Le nuove conoscenze sono favorite.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità oggi si trasforma in forza. Riuscite a capire meglio cosa desiderate e questo vi rende più sicuri nelle vostre scelte. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi decisiva. In amore il cielo è dolce e protettivo: le coppie vivono momenti di complicità, mentre i single potrebbero fare un incontro speciale.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: avete bisogno di libertà ma anche di nuove certezze. Le idee non mancano e una di esse potrebbe rivelarsi molto fortunata.