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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, mercoledì 24 giugno 2026: le previsioni segno per segno

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Credit: AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 24 giugno 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 24 giugno2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi dona forza e determinazione. Oggi avete voglia di fare, di recuperare terreno e di rimettervi in gioco. Nel lavoro una situazione che sembrava ferma mostra piccoli segnali di ripresa. In amore siete sinceri ma anche un po’ impazienti. Le stelle consigliano di lasciare che i sentimenti seguano il loro ritmo naturale.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere illumina il vostro segno e vi regala serenità. Nel lavoro state costruendo qualcosa di importante e presto arriveranno conferme che aumenteranno la vostra fiducia. In amore avete bisogno di certezze e di gesti concreti. Una persona potrebbe dimostrarvi affetto in modo semplice ma molto emozionante.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende brillanti e comunicativi. Nel lavoro siete pieni di idee e qualcuno potrebbe apprezzare particolarmente la vostra creatività. In amore il cielo favorisce gli incontri e le conversazioni sincere. Una conoscenza potrebbe diventare più importante del previsto.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende più sensibili ma anche più consapevoli. Nel lavoro riuscite a capire prima degli altri come muovervi in una situazione delicata. In amore tornano serenità e voglia di progettare. Una giornata che scalda il cuore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 24 giugno 2026), il Sole vi sostiene e vi aiuta a recuperare entusiasmo. Nel lavoro potreste ricevere una buona notizia oppure una conferma attesa da tempo. In amore siete generosi e passionali, ma oggi dovreste lasciare più spazio all’ascolto.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, Saturno favorisce concretezza e organizzazione. Nel lavoro avete la capacità di trasformare anche le difficoltà in opportunità di crescita. In amore il cielo vi invita a essere meno razionali e a vivere con maggiore spontaneità.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta armonia e desiderio di equilibrio. Nel lavoro una collaborazione potrebbe diventare preziosa. In amore torna il piacere del dialogo e della condivisione. Giornata favorevole per chiarire e ritrovare serenità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rende il vostro intuito quasi infallibile. Nel lavoro riuscite a capire dove conviene investire energie e dove invece è meglio aspettare. In amore siete affascinanti e profondi. Le stelle parlano di emozioni intense.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita a guardare avanti con ottimismo. Nel lavoro potrebbero nascere nuovi progetti oppure nuove idee da sviluppare. In amore siete spontanei e pieni di entusiasmo. Una sorpresa potrebbe rendere speciale la serata.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, Saturno protegge i vostri obiettivi e vi aiuta a raccogliere i frutti di un lungo impegno. Nel lavoro la fiducia cresce. In amore il consiglio delle stelle è quello di aprire maggiormente il cuore.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 24 giugno 2026), Urano porta cambiamenti positivi e intuizioni brillanti. Nel lavoro una vostra idea potrebbe essere molto apprezzata. In amore cresce il desiderio di autenticità e di rapporti capaci di rispettare la vostra libertà.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende questa giornata dolce e romantica. Nel lavoro fidatevi delle vostre percezioni perché potrebbero guidarvi verso una scelta felice. In amore siete tra i segni più fortunati del cielo.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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