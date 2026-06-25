Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 25 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 25 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avvertire un desiderio di equilibrio e di armonia. Alcune situazioni che vi hanno creato dubbi iniziano finalmente a chiarirsi. Capitolo lavoro: la diplomazia sarà la vostra forza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 25 giugno 2026), nel corso di queste ore siete magnetici e pieni di intuizioni. Per quanto riguarda il lavoro, avete una marcia in più.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di novità è forte e potreste sentirvi attratti da progetti o esperienze diverse dal solito. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle favoriscono chi ha il coraggio di sperimentare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra determinazione continua a dare frutti. Capitolo lavoro: qualcuno potrebbe finalmente riconoscere i vostri meriti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 25 giugno 2026), avete bisogno di libertà ma anche di nuove certezze. Le nuove conoscenze sono favorite.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità oggi si trasforma in forza. Riuscite a capire meglio cosa desiderate e questo vi rende più sicuri nelle vostre scelte. Capitolo lavoro: una vostra intuizione potrebbe rivelarsi decisiva.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: avete bisogno di libertà ma anche di nuove certezze.