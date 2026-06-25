Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 25 giugno 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 25 giugno 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avete voglia di rimettervi in gioco e il cielo vi sostiene. Lavoro? Siete pieni di energia e potreste ricevere una proposta interessante.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 25 giugno 2026), la giornata vi regala serenità e una maggiore fiducia nel futuro prossimo. Capitolo lavoro: continuate a costruire con calma e costanza, qualità che presto porteranno risultati importanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, Mercurio favorisce la comunicazione e vi rende particolarmente convincenti nel corso di queste ore di fine giugno. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero nascere nuove collaborazioni oppure occasioni da cogliere al volo. Datevi da fare.

CANCRO

Cari Cancro, riuscite a guardare alcune questioni con maggiore serenità. La Luna vi rende intuitivi e vi aiuta a capire cosa merita davvero la vostra attenzione. Capitolo lavoro: siete prudenti ma efficaci. Coraggio!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 25 giugno 2026), il Sole vi regala energia e sicurezza. Lavoro? Potreste ricevere una conferma importante oppure assumere nuove responsabilità nel corso delle prossime ore di questo fine giugno.

VERGINE

Cari Vergine, il cielo vi invita a rallentare e a non pretendere troppo da voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro, siete efficienti e precisi. Non abbiate paura di mostrarvi più vulnerabili.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: il Sole vi regala energia e sicurezza.