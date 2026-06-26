Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 26 giugno 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 26 giugno 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avete una carica straordinaria. Vi sentite pronti a recuperare il tempo perduto e a lanciarvi in nuove avventure. Nel lavoro siete intraprendenti e potreste ricevere una proposta interessante oppure intuire una strada diversa da seguire. Attenzione però a non pretendere tutto subito: la fretta è spesso cattiva consigliera. In amore siete passionali e generosi, ma cercate di ascoltare di più chi avete accanto. Una conversazione sincera potrebbe rafforzare molto un rapporto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 giugno 2026), la giornata porta serenità e una piacevole sensazione di stabilità. Dopo settimane di impegno iniziate a vedere i primi risultati e questo vi rende più fiduciosi. Nel lavoro la costanza continua a essere la vostra arma migliore. In amore avete bisogno di affetto sincero e di persone che sappiano apprezzare il vostro modo profondo di amare. Una piccola sorpresa potrebbe rendere la serata speciale.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete tra i protagonisti assoluti del giorno. Mercurio vi rende brillanti, curiosi e pieni di idee. Nel lavoro potreste stringere contatti importanti oppure ricevere una notizia molto positiva. Le stelle favoriscono chi studia, chi comunica e chi lavora a contatto con il pubblico. In amore il fascino è alle stelle e il desiderio di vivere nuove emozioni cresce. Non chiudetevi in casa: il cielo premia il movimento.

CANCRO

Cari Cancro, il cuore torna protagonista. Sentite il bisogno di vivere rapporti sinceri e di allontanarvi da tutto ciò che genera confusione. Nel lavoro siete intuitivi e riuscite a comprendere situazioni che per altri restano poco chiare. In amore il cielo favorisce i riavvicinamenti e le emozioni autentiche. Una persona potrebbe sorprendervi con un gesto affettuoso o con parole molto importanti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 giugno 2026), il Sole vi dona energia e sicurezza. Oggi avete voglia di dimostrare quanto valete e le stelle sembrano darvi ragione. Nel lavoro potrebbero arrivare conferme o nuovi incarichi. Siete determinati e pronti a prendervi responsabilità importanti. In amore, però, ricordate che non basta essere forti: serve anche dolcezza. Un gesto semplice potrebbe fare molto più di mille parole.

VERGINE

Cari Vergine, il cielo vi aiuta a fare chiarezza. Oggi riuscite a mettere ordine nei pensieri e a prendere decisioni che rimandavate da tempo. Nel lavoro siete precisi e affidabili, qualità che presto verranno premiate. In amore avete bisogno di sentirvi compresi e apprezzati. Lasciatevi andare un po’ di più: non tutto deve essere pianificato.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: il cielo vi aiuta a fare chiarezza. Oggi riuscite a mettere ordine nei pensieri e a prendere decisioni che rimandavate da tempo.