Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 26 giugno 2026
Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 26 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci
OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 26 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:
Cari Bilancia, torna il desiderio di equilibrio e di serenità. Alcuni dubbi che vi hanno accompagnato negli ultimi tempi iniziano a dissolversi e finalmente riuscite a guardare avanti con maggiore ottimismo. Nel lavoro la diplomazia sarà fondamentale. In amore il cielo favorisce incontri, chiarimenti e momenti di grande complicità. Le emozioni più belle arriveranno quando smetterete di cercare la perfezione.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 giugno 2026), siete magnetici e particolarmente intuitivi. Oggi riuscite a capire immediatamente chi è sincero e chi invece nasconde qualcosa. Nel lavoro questa capacità vi permetterà di fare scelte molto intelligenti. Potrebbero arrivare conferme importanti o nuove opportunità. In amore siete profondi e passionali: una giornata ideale per lasciarsi andare ai sentimenti.
Cari Sagittario, il desiderio di libertà e di novità è fortissimo. Oggi potreste decidere di cambiare qualcosa nelle vostre abitudini oppure iniziare a progettare qualcosa di nuovo. Nel lavoro le stelle favoriscono chi ha il coraggio di osare. In amore siete spontanei e affascinanti. Una conoscenza recente potrebbe diventare molto più importante del previsto.
Cari Capricorno, la giornata vi offre certezze e soddisfazioni. Nel lavoro continuate a raccogliere risultati grazie alla vostra costanza e qualcuno potrebbe finalmente riconoscere i vostri meriti. In amore siete più aperti e disponibili del solito. Le stelle favoriscono i rapporti stabili e le emozioni condivise. È il momento giusto per guardare al futuro con serenità.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 giugno 2026), avete mille idee e una straordinaria voglia di cambiare qualcosa. Nel lavoro la creatività è il vostro punto di forza e potreste trovare una soluzione brillante a un problema che vi accompagna da tempo. In amore cercate autenticità e leggerezza. Le nuove conoscenze sono favorite e potrebbero regalarvi emozioni inattese.
Cari Pesci, la sensibilità oggi diventa una grande risorsa. Riuscite a capire meglio voi stessi e anche chi vi circonda. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi molto preziosa. In amore il cielo è dolce e romantico: le coppie ritrovano complicità, mentre i single potrebbero vivere un incontro emozionante. Seguite il cuore senza paura.
Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la sensibilità oggi diventa una grande risorsa. Riuscite a capire meglio voi stessi e anche chi vi circonda.