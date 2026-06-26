Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 26 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 26 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, torna il desiderio di equilibrio e di serenità. Alcuni dubbi che vi hanno accompagnato negli ultimi tempi iniziano a dissolversi e finalmente riuscite a guardare avanti con maggiore ottimismo. Nel lavoro la diplomazia sarà fondamentale. In amore il cielo favorisce incontri, chiarimenti e momenti di grande complicità. Le emozioni più belle arriveranno quando smetterete di cercare la perfezione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 giugno 2026), siete magnetici e particolarmente intuitivi. Oggi riuscite a capire immediatamente chi è sincero e chi invece nasconde qualcosa. Nel lavoro questa capacità vi permetterà di fare scelte molto intelligenti. Potrebbero arrivare conferme importanti o nuove opportunità. In amore siete profondi e passionali: una giornata ideale per lasciarsi andare ai sentimenti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il desiderio di libertà e di novità è fortissimo. Oggi potreste decidere di cambiare qualcosa nelle vostre abitudini oppure iniziare a progettare qualcosa di nuovo. Nel lavoro le stelle favoriscono chi ha il coraggio di osare. In amore siete spontanei e affascinanti. Una conoscenza recente potrebbe diventare molto più importante del previsto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata vi offre certezze e soddisfazioni. Nel lavoro continuate a raccogliere risultati grazie alla vostra costanza e qualcuno potrebbe finalmente riconoscere i vostri meriti. In amore siete più aperti e disponibili del solito. Le stelle favoriscono i rapporti stabili e le emozioni condivise. È il momento giusto per guardare al futuro con serenità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 giugno 2026), avete mille idee e una straordinaria voglia di cambiare qualcosa. Nel lavoro la creatività è il vostro punto di forza e potreste trovare una soluzione brillante a un problema che vi accompagna da tempo. In amore cercate autenticità e leggerezza. Le nuove conoscenze sono favorite e potrebbero regalarvi emozioni inattese.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità oggi diventa una grande risorsa. Riuscite a capire meglio voi stessi e anche chi vi circonda. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi molto preziosa. In amore il cielo è dolce e romantico: le coppie ritrovano complicità, mentre i single potrebbero vivere un incontro emozionante. Seguite il cuore senza paura.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la sensibilità oggi diventa una grande risorsa. Riuscite a capire meglio voi stessi e anche chi vi circonda.