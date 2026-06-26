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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, venerdì 26 giugno 2026: le previsioni segno per segno

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 26 giugno 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 26 giugno2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi dona energia e coraggio. Oggi avete voglia di recuperare il tempo perduto e di dimostrare ciò che valete. Nel lavoro potreste ricevere una proposta interessante o intuire una nuova strada da percorrere. In amore siete passionali e sinceri, ma cercate di non pretendere tutto e subito. Le stelle consigliano maggiore pazienza.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere protegge il vostro segno e rende questa giornata particolarmente serena. Nel lavoro state costruendo qualcosa di importante e presto arriveranno conferme. In amore avete bisogno di stabilità ma anche di piccole attenzioni quotidiane. Una persona vicina potrebbe sorprendervi con un gesto molto dolce.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende brillanti e curiosi. Nel lavoro siete pieni di idee e una conversazione potrebbe aprire prospettive interessanti. In amore il fascino cresce e le stelle favoriscono nuovi incontri. Chi è in coppia ritrova leggerezza e complicità.

Cancro

Cari Cancro, la Luna parla al vostro cuore e vi aiuta a mettere ordine nelle emozioni. Nel lavoro riuscite a gestire con sensibilità anche le situazioni più complesse. In amore cresce il desiderio di vivere rapporti sinceri e profondi. Una giornata che porta serenità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 26 giugno 2026), il Sole vi sostiene e vi regala entusiasmo. Nel lavoro siete determinati e pronti a ottenere ciò che desiderate. In amore il consiglio delle stelle è quello di ascoltare di più e controllare meno. La dolcezza sarà la vostra vera forza.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, Saturno favorisce ordine e concretezza. Nel lavoro riuscite a sistemare questioni rimaste aperte e questo vi fa sentire più tranquilli. In amore dovreste concedervi qualche emozione in più e qualche preoccupazione in meno.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta armonia e voglia di serenità. Nel lavoro una collaborazione potrebbe diventare più importante del previsto. In amore le stelle favoriscono chiarimenti e nuovi incontri. Il cuore torna a sorridere.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rafforza il vostro intuito. Nel lavoro riuscite a capire subito quali sono le opportunità migliori. In amore siete affascinanti e profondi. Una giornata intensa, fatta di emozioni vere e di sguardi che parlano più delle parole.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita a guardare lontano. Nel lavoro potrebbero nascere nuove idee o progetti da sviluppare nei prossimi mesi. In amore siete spontanei e irresistibili. Una sorpresa potrebbe rendere speciale la serata.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a sostenervi. Nel lavoro raccogliete i frutti di sacrifici fatti in passato. In amore siete più disponibili a mostrare ciò che provate. Una giornata positiva per costruire e rafforzare i legami.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 26 giugno 2026), Urano porta novità e intuizioni brillanti. Nel lavoro una vostra idea potrebbe attirare l’attenzione di persone influenti. In amore cercate autenticità e libertà. Le stelle favoriscono incontri fuori dagli schemi.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende questa giornata dolce e romantica. Nel lavoro fidatevi del vostro istinto, perché potrebbe guidarvi verso una scelta felice. In amore siete tra i più favoriti del cielo: emozioni sincere e belle sorprese in arrivo.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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