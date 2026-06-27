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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 28 giugno 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 28 giugno 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 28 giugno 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nel corso di questo weekend siete pieni di energia e avete voglia di recuperare il tempo perduto. Per quanto riguarda il lavoro, siete combattivi e determinati, ma cercate di non essere troppo impulsivi nelle decisioni. In amore il cuore chiede chiarezza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 28 giugno 2026), state attraversando una fase in cui i piccoli progressi valgono molto più delle grandi promesse. Per quanto riguarda il lavoro, riuscite a costruire con pazienza e qualcuno potrebbe finalmente riconoscere il vostro impegno. In amore avete bisogno di certezze.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, siete vivaci e pronti a cogliere ogni occasione. Mercurio vi rende particolarmente brillanti e favorisce i contatti, gli incontri e le nuove idee. Lavoro? Una telefonata o una proposta potrebbero cambiare i vostri programmi in meglio. In amore il fascino cresce.

CANCRO

Cari Cancro, sentite il bisogno di proteggere ciò che amate. Per quanto riguarda il lavoro, siete intuitivi e riuscite a trovare la soluzione giusta anche nelle situazioni più complicate. In amore cresce il desiderio di stabilità.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 28 giugno 2026), il Sole continua a regalarvi forza e voglia di emergere. Per quanto riguarda il lavoro, siete protagonisti. Un gesto semplice potrebbe rafforzare molto un legame.

VERGINE

Cari Vergine, il cielo vi invita a rallentare leggermente. Per quanto riguarda il lavoro, siete efficienti e affidabili. In amore avete bisogno di sentirvi compresi e apprezzati.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: il cielo vi invita a rallentare leggermente.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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