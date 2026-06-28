Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 29 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 29 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, molti di voi sono in una fase di revisione particolarmente profonda. Vi state chiedendo se il percorso intrapreso sia quello giusto. Aspettate il fine settimana per vedere le cose con più lucidità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 29 giugno 2026), nel corso di queste ore siete intuitivi e capaci di leggere tra le righe. Lavoro? Nel corso delle prossime ore riuscirete a smascherare un falso alleato prima che possa farvi danno. Grande passione nella sfera affettiva.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, un progetto che avete avviato da tempo richiede più fondi del previsto. Non scoraggiatevi: entro domenica arriverà una soluzione inaspettata. Tenete duro ancora per qualche giorno. In amore, avete voglia di libertà. Respirate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’opposizione del Sole vi rende un po’ affaticati in queste ore di fine giugno. Sentite il peso delle responsabilità e vi sembra che tutto dipenda solo da voi. Capitolo lavoro: evitate polemiche con i capi. In amore, c’è bisogno di una ventata di novità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 29 giugno 2026), fase creativa e molto produttiva. Le stelle vi spingono a osare e a sperimentare nuovi linguaggi. In amore, siete un po’ sfuggenti: il partner potrebbe lamentare una vostra mancanza…

PESCI

Cari Pesci, il cielo vi sorride in modo smagliante. Siete tra i segni più romantici e fortunati della settimana. Capitolo lavoro: nel corso di queste ore di fine giugno riceverete i complimenti che aspettavate da tempo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: il cielo vi sorride in modo smagliante.