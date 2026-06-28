Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 28 giugno 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 28 giugno2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi dona forza e voglia di agire. Nel lavoro avete l’impressione che qualcosa stia finalmente cambiando a vostro favore. In amore evitate inutili polemiche e lasciate parlare il cuore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi regala equilibrio e serenità. Nel lavoro la situazione migliora gradualmente e vi sentite più sicuri. In amore siete tra i segni più favoriti: il cielo parla di dolcezza e belle emozioni.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende protagonisti della giornata. Nel lavoro siete brillanti e pieni di idee. In amore il fascino cresce e qualcuno potrebbe avvicinarsi a voi con particolare interesse.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi protegge e vi rende più sereni. Nel lavoro siete intuitivi e riuscite a trovare soluzioni efficaci. In amore è il momento giusto per chiarire o per fare un passo importante.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 28 giugno 2026), il Sole illumina i vostri progetti. Nel lavoro arrivano conferme e nuove responsabilità. In amore siete calorosi e generosi: il cielo favorisce i rapporti sinceri.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi aiuta a mantenere la calma anche nelle situazioni più complicate. Nel lavoro siete efficienti e determinati. In amore concedetevi qualche emozione in più e qualche paura in meno.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta fascino e armonia. Nel lavoro una situazione che vi preoccupava può finalmente trovare equilibrio. In amore le stelle favoriscono incontri e riavvicinamenti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rafforza il vostro intuito. Nel lavoro siete tra i più fortunati del cielo e potreste ricevere una soddisfazione importante. In amore siete intensi e irresistibili.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi regala entusiasmo e ottimismo. Nel lavoro guardate avanti con fiducia. In amore una persona potrebbe sorprendervi con un gesto speciale.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a proteggervi. Nel lavoro raccogliete risultati concreti e guardate al futuro con serenità. In amore è il momento di essere più spontanei.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 28 giugno 2026), Urano porta novità e idee originali. Nel lavoro potreste iniziare un progetto interessante. In amore cresce il desiderio di vivere qualcosa di autentico e fuori dagli schemi.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende il vostro cuore particolarmente sensibile. Nel lavoro fidatevi delle vostre intuizioni. In amore il cielo promette romanticismo, emozioni sincere e momenti da ricordare.