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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 30 giugno 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 30 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 30 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, molti di voi nel corso delle prossime ore vivranno una fase di revisione particolarmente profonda. Vi state chiedendo se il percorso intrapreso sia quello giusto. Portate ancora un po’ di pazienza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 30 giugno 2026), nel corso di queste ore di fine mese siete intuitivi e capaci di leggere tra le righe. Lavoro? Nel corso delle prossime ore riuscirete a smascherare un falso alleato prima che possa farvi danno. Godrete di una grande passione nella sfera affettiva.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, un progetto che avete avviato da tempo richiede più fondi del previsto. Non scoraggiatevi: entro la giornata di domenica arriverà una soluzione inaspettata. Tenete duro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’opposizione del Sole vi rende un po’ affaticati in queste ore di fine giugno. Sentite il peso delle responsabilità e vi sembra che tutto dipenda solo da voi. Lavoro? Evitate polemiche con i capi. Amore? C’è bisogno di una ventata di novità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 30 giugno 2026), fase creativa e molto produttiva. Le stelle vi spingono a osare e a sperimentare nuovi linguaggi. Siete un po’ sfuggenti in amore: il partner potrebbe lamentare una vostra mancanza…

PESCI

Cari Pesci, il cielo vi sorride in modo smagliante nel corso di queste ore. Siete tra i segni più romantici e fortunati della settimana. Capitolo lavoro: nel corso di queste ore di fine giugno riceverete i complimenti che aspettavate da tempo.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 30 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: il cielo vi sorride in modo smagliante.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 22-28 GIUGNO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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