Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 30 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 30 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, fase di revisione particolarmente profonda per molti di voi. Vi state chiedendo se il percorso intrapreso sia quello giusto. Aspettate il weekend per vedere le cose con più lucidità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 30 giugno 2026), nel corso di queste ore siete intuitivi e capaci di leggere tra le righe. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore riuscirete a smascherare un falso alleato prima che possa farvi danno.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, un progetto che avete avviato da tempo richiede più fondi del previsto. Nel corso delle prossime ore non scoraggiatevi: entro la giornata di domenica arriverà una soluzione inaspettata. Tenete duro ancora per qualche giorno. In amore, avete voglia di libertà.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’opposizione del Sole vi rende un po’ affaticati in queste ore di fine giugno. Sentite il peso delle responsabilità e vi sembra che tutto dipenda solo da voi. Per quanto riguarda il lavoro, evitate polemiche con i capi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 30 giugno 2026), fase creativa e molto produttiva. Le stelle vi spingono a osare e a sperimentare nuovi linguaggi. Siete un po’ sfuggenti in amore: il partner potrebbe lamentare una vostra mancanza…

PESCI

Cari Pesci, il cielo vi sorride in modo smagliante. Siete tra i segni più romantici e fortunati della settimana. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso di queste ore di fine giugno riceverete i complimenti che aspettavate da tempo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: il cielo vi sorride in modo smagliante.