Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 29 giugno 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 29 giugno2026:

Ariete

Cari Ariete, la settimana si apre con una Luna che vi sprona all’azione immediata. Anche se il Sole in Cancro potrebbe creare qualche attrito in famiglia o sollevare vecchie questioni legate alla casa. Marte vi garantisce la grinta necessaria per non soccombere allo stress. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di essere diplomatici.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, contatti proficui. Venere vi rende comunicativi e affascinanti, favorendo gli incontri d’affari e i nuovi legami sentimentali. Godetevi la bellezza del momento senza fare troppi calcoli.

Gemelli

Cari Gemelli, la vostra attenzione sarà focalizzata principalmente sul portafoglio. È tempo di fare ordine tra entrate e uscite; un investimento fatto a inizio anno potrebbe finalmente iniziare a dare i primi frutti. In amore, la leggerezza è la vostra alleata.

Cancro

Cari Cancro, siete i protagonisti assoluti, con il Sole che brilla nel vostro segno regalandovi una vitalità contagiosa. Questa è la settimana perfetta per lanciare un nuovo progetto. La Luna vi sostiene nelle giornate centrali. In amore, vivete una stagione d’oro.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 29 giugno 2026), il cielo vi suggerisce un pizzico di prudenza e introspezione. In amore, potreste sentirvi un po’ trascurati.

Vergine

Cari Vergine, ottime prospettive per quanto riguarda le amicizie e i progetti di gruppo. Siete molto richiesti e la vostra capacità organizzativa sarà fondamentale per la riuscita di un evento o di un lavoro di squadra. L’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo.

Bilancia

Cari Bilancia, il settore lavorativo è sotto pressione a causa della quadratura del Sole. Sentite il peso delle responsabilità e forse anche qualche critica di troppo da parte dei superiori.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, settimana splendida, baciata da un trigono d’acqua che esalta il vostro intuito e il vostro fascino misterioso. Per quanto riguarda il lavoro, una vostra idea originale verrà accolta con entusiasmo.

Sagittario

Cari Sagittario, suggerisce di prestare attenzione alle finanze condivise o a questioni burocratiche legate a tasse e assicurazioni. Il weekend promette avventura e novità stimolanti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il Sole in opposizione vi costringe a confrontarvi con gli altri, che siano partner o soci in affari. In amore, la gelosia potrebbe fare capolino mercoledì.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 29 giugno 2026), siete molto concentrati sulla vostra routine e sulla salute. Inventate qualcosa di nuovo per stupire il partner.

Pesci

Cari Pesci, il cuore batte forte in questa settimana. Siete tra i segni più fortunati grazie a un cielo che protegge la vostra creatività e i vostri affetti più cari.