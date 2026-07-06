Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 7 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 7 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’armonia torna protagonista. Dopo qualche tensione, riuscite finalmente a ritrovare un buon equilibrio tra vita privata e impegni professionali. Nel lavoro la diplomazia continua a essere la vostra arma migliore e potrebbe aiutarvi a risolvere una questione complicata. In amore il cielo favorisce i chiarimenti e le nuove conoscenze. Una persona potrebbe sorprendervi con un gesto inaspettato.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 7 luglio 2026), il vostro intuito oggi è davvero straordinario. Sapete riconoscere al volo le occasioni migliori e questo vi permette di muovervi con grande sicurezza. Nel lavoro potrebbero arrivare conferme o proposte da valutare con attenzione. In amore siete profondi, magnetici e molto coinvolgenti. Le stelle favoriscono i rapporti sinceri e le emozioni vissute senza paura.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di cambiare aria e di sperimentare qualcosa di nuovo si fa sentire con forza. È una giornata ideale per programmare un viaggio, iniziare un nuovo percorso o dare spazio a un progetto creativo. Nel lavoro il cielo favorisce chi accetta una sfida. In amore siete spontanei e positivi: una conoscenza nata quasi per caso potrebbe diventare molto interessante.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra determinazione continua a dare risultati concreti. Oggi potreste ricevere una conferma importante oppure vedere finalmente riconosciuti gli sforzi fatti negli ultimi mesi. Nel lavoro mantenete alta la concentrazione, perché alcune opportunità meritano di essere approfondite. In amore siete più aperti al dialogo e questo rafforza i rapporti. Il futuro appare decisamente più sereno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 7 luglio 2026), creatività e originalità sono le parole chiave della giornata. Avete idee innovative e la voglia di cambiare ciò che non vi rappresenta più. Nel lavoro una proposta insolita potrebbe rivelarsi molto più vantaggiosa del previsto. In amore cercate autenticità e libertà. Le nuove conoscenze promettono bene e potrebbero regalarvi emozioni sorprendenti.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità oggi diventa la vostra forza più grande. Riuscite a comprendere ciò che gli altri non riescono a esprimere e questo vi rende un prezioso punto di riferimento. Nel lavoro fidatevi del vostro intuito: una decisione presa oggi potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa. In amore il cielo è dolce e romantico. Le coppie vivono momenti di grande intesa, mentre i single potrebbero fare un incontro destinato a lasciare il segno.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la sensibilità oggi diventa la vostra forza più grande.