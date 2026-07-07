Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 8 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 8 luglio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la settimana parte con una bella dose di energia e determinazione. Sentite il bisogno di recuperare terreno, soprattutto nel lavoro, dove alcune situazioni iniziano finalmente a sbloccarsi. Una proposta o un confronto potrebbe rivelarsi più importante del previsto. In amore il cielo invita a vivere i sentimenti con maggiore serenità. Se c’è stato un malinteso, oggi avete tutte le carte in regola per chiarirlo. I single sono favoriti negli incontri.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 8 luglio 2026), le stelle vi accompagnano con calma ma anche con concretezza. È una giornata ideale per fare programmi, organizzare nuovi progetti e consolidare ciò che avete costruito negli ultimi mesi. Nel lavoro arrivano conferme che aumentano la vostra fiducia. In amore cresce il desiderio di stabilità e di complicità. Un piccolo gesto da parte della persona amata potrebbe emozionarvi più del previsto.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete tra i protagonisti del cielo di oggi. Mercurio favorisce comunicazione, idee brillanti e nuovi contatti. Nel lavoro potreste ricevere una telefonata importante o un invito da non sottovalutare. È una giornata perfetta per mettersi in mostra e valorizzare le proprie qualità. In amore il fascino cresce e rende più semplici gli incontri. Le coppie ritrovano leggerezza e voglia di condividere nuovi progetti.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna vi aiuta a ritrovare serenità e sicurezza. Alcune preoccupazioni recenti iniziano a perdere forza e finalmente riuscite a concentrarvi su ciò che conta davvero. Nel lavoro siete intuitivi e molto attenti ai dettagli, qualità che vi permettono di evitare errori. In amore il cielo favorisce i chiarimenti e le emozioni sincere. È il momento giusto per aprire il cuore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 8 luglio 2026), il Sole continua a sostenervi e vi regala entusiasmo, carisma e voglia di emergere. Nel lavoro potreste ricevere una conferma importante oppure essere chiamati a gestire una nuova responsabilità. Affrontate tutto con la sicurezza che vi contraddistingue. In amore cercate però di ascoltare di più chi vi sta accanto. La complicità nasce anche dalla capacità di comprendere i bisogni dell’altro.

VERGINE

Cari Vergine, riuscite a mettere ordine nei pensieri e nelle questioni pratiche. È una giornata favorevole per sistemare documenti, pianificare il lavoro o risolvere un problema rimasto in sospeso. Le stelle premiano la vostra precisione. In amore cercate di vivere tutto con maggiore spontaneità. Non analizzate ogni dettaglio: alcune emozioni meritano semplicemente di essere vissute.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: riuscite a mettere ordine nei pensieri e nelle questioni pratiche. È una giornata favorevole per sistemare documenti, pianificare il lavoro o risolvere un problema rimasto in sospeso.