Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 9 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 9 luglio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata si apre con una forte voglia di agire e di recuperare il tempo perduto. Marte vi dona energia e spirito d’iniziativa, rendendovi particolarmente convincenti sul lavoro. Una proposta o un incontro potrebbero aprire prospettive interessanti per le prossime settimane. In amore è il momento di mettere da parte l’impulsività e di ascoltare con attenzione la persona che avete accanto. Chi è single potrebbe vivere un incontro vivace e ricco di complicità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 9 luglio 2026), le stelle vi invitano a valorizzare ciò che avete costruito con pazienza. Nel lavoro la vostra affidabilità continua a essere apprezzata e una questione economica potrebbe finalmente prendere una direzione positiva. È una giornata favorevole anche per fare programmi a lungo termine. In amore cresce il desiderio di stabilità e di serenità. Un gesto inatteso potrebbe rafforzare un rapporto importante o far nascere una nuova emozione.

GEMELLI

Cari Gemelli, Mercurio rende la vostra mente brillante e dinamica. Le idee non mancano e oggi avrete la capacità di convincere chiunque della validità dei vostri progetti. Nel lavoro arrivano contatti utili, occasioni di confronto e possibili novità. In amore il fascino è in evidente crescita: i single possono vivere incontri interessanti, mentre le coppie ritrovano entusiasmo e voglia di condividere nuovi obiettivi.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna continua a proteggervi e vi aiuta a ritrovare quell’equilibrio che nelle ultime settimane è stato messo alla prova. Nel lavoro saprete gestire con sensibilità anche le situazioni più delicate. Una risposta che aspettavate potrebbe finalmente arrivare. In amore le stelle favoriscono chiarimenti sinceri, riconciliazioni e momenti di dolce complicità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 9 luglio 2026), il Sole vi dona carisma e determinazione. Oggi siete pronti a prendervi la scena e a dimostrare quanto valete. Nel lavoro potrebbero arrivare responsabilità importanti oppure una conferma che aspettavate da tempo. In amore cercate di essere meno orgogliosi e più disponibili al dialogo. Le emozioni autentiche nasceranno dalla semplicità.

VERGINE

Cari Vergine, la precisione e il senso pratico vi permettono di affrontare la giornata con grande lucidità. Nel lavoro riuscite a risolvere una questione complessa e questo vi farà guadagnare tempo prezioso. Le stelle favoriscono anche chi deve firmare accordi o prendere decisioni economiche. In amore lasciate spazio all’improvvisazione: non tutto deve essere perfetto per essere speciale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: la precisione e il senso pratico vi permettono di affrontare la giornata con grande lucidità.