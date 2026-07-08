Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 8 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 8 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte continua a sostenervi e vi restituisce una grande voglia di fare. Nel lavoro arrivano occasioni per dimostrare le vostre capacità e una proposta potrebbe sorprendervi positivamente. Cercate però di non avere fretta: alcune decisioni meritano una riflessione in più. In amore il cuore torna protagonista. Le coppie ritrovano complicità, mentre i single potrebbero vivere un incontro vivace e ricco di entusiasmo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi protegge e rende questa giornata particolarmente favorevole. Nel lavoro state costruendo basi solide e presto raccoglierete risultati concreti. Chi attende una risposta potrebbe ricevere segnali incoraggianti. In amore cresce il desiderio di serenità e stabilità. Una persona saprà dimostrarvi affetto con un gesto semplice ma sincero.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio illumina il vostro cammino e rende brillante ogni forma di comunicazione. Nel lavoro è il momento ideale per presentare un progetto, affrontare un colloquio o avviare nuove collaborazioni. Le stelle favoriscono i contatti e gli spostamenti. In amore il fascino aumenta e vi rende protagonisti. Chi è solo potrebbe ricevere un messaggio molto gradito.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi accompagna con dolcezza e vi permette di affrontare le questioni più delicate con maggiore equilibrio. Nel lavoro riuscite a risolvere un problema che vi preoccupava da tempo grazie alla vostra sensibilità. In amore le stelle favoriscono il dialogo e i riavvicinamenti. È il momento giusto per lasciar parlare il cuore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 8 luglio 2026), il Sole continua a donarvi forza e sicurezza. Nel lavoro siete pronti a raccogliere i frutti dell’impegno dimostrato nelle ultime settimane. Potrebbe arrivare una conferma importante. In amore cercate di ascoltare di più chi vi è vicino: un piccolo gesto di disponibilità renderà il rapporto ancora più forte.

Vergine

Cari Vergine, Saturno favorisce organizzazione e lucidità. Nel lavoro riuscite a mettere ordine dove regnava confusione e questo vi permetterà di affrontare i prossimi giorni con maggiore tranquillità. In amore lasciate spazio all’improvvisazione: non tutto può essere programmato.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta armonia e desiderio di condivisione. Nel lavoro una collaborazione promette sviluppi interessanti e potrebbe aprire nuove prospettive. In amore il cielo sorride alle coppie e ai single che decidono di uscire dalla routine.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rafforza il vostro intuito e vi rende particolarmente convincenti. Nel lavoro sapete cogliere le opportunità migliori e questo vi permette di fare un passo avanti importante. In amore siete intensi, profondi e affascinanti. Le emozioni saranno autentiche.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita a guardare oltre i limiti abituali. Nel lavoro una proposta inattesa potrebbe cambiare alcuni programmi. In amore il vostro entusiasmo conquista facilmente chi vi circonda. Una sorpresa renderà piacevole la serata.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a proteggere il vostro percorso. Nel lavoro raccogliete soddisfazioni grazie alla vostra costanza e determinazione. In amore è il momento ideale per condividere nuovi progetti con la persona amata. La fiducia cresce.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 8 luglio 2026), Urano porta creatività e voglia di cambiamento. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi decisiva. In amore avete bisogno di rapporti sinceri e privi di inutili complicazioni. Le nuove conoscenze promettono bene.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende questa giornata particolarmente romantica. Nel lavoro il vostro intuito sarà prezioso per prendere una decisione importante. In amore il cielo è luminoso e protegge chi desidera vivere emozioni sincere. Una sorpresa potrebbe arrivare entro sera.