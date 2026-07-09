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Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 9 luglio 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 9 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 9 luglio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata si apre con una forte voglia di agire e di recuperare il tempo perduto. Marte vi dona energia e spirito d’iniziativa, rendendovi particolarmente convincenti sul lavoro. Una proposta o un incontro potrebbero aprire prospettive interessanti per le prossime settimane. In amore è il momento di mettere da parte l’impulsività e di ascoltare con attenzione la persona che avete accanto. Chi è single potrebbe vivere un incontro vivace e ricco di complicità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 9 luglio 2026), le stelle vi invitano a valorizzare ciò che avete costruito con pazienza. Nel lavoro la vostra affidabilità continua a essere apprezzata e una questione economica potrebbe finalmente prendere una direzione positiva. È una giornata favorevole anche per fare programmi a lungo termine. In amore cresce il desiderio di stabilità e di serenità. Un gesto inatteso potrebbe rafforzare un rapporto importante o far nascere una nuova emozione.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, Mercurio rende la vostra mente brillante e dinamica. Le idee non mancano e oggi avrete la capacità di convincere chiunque della validità dei vostri progetti. Nel lavoro arrivano contatti utili, occasioni di confronto e possibili novità. In amore il fascino è in evidente crescita: i single possono vivere incontri interessanti, mentre le coppie ritrovano entusiasmo e voglia di condividere nuovi obiettivi.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
oroscopo paolo fox oggi
AGF
CANCRO

Cari Cancro, la Luna continua a proteggervi e vi aiuta a ritrovare quell’equilibrio che nelle ultime settimane è stato messo alla prova. Nel lavoro saprete gestire con sensibilità anche le situazioni più delicate. Una risposta che aspettavate potrebbe finalmente arrivare. In amore le stelle favoriscono chiarimenti sinceri, riconciliazioni e momenti di dolce complicità.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 9 luglio 2026), il Sole vi dona carisma e determinazione. Oggi siete pronti a prendervi la scena e a dimostrare quanto valete. Nel lavoro potrebbero arrivare responsabilità importanti oppure una conferma che aspettavate da tempo. In amore cercate di essere meno orgogliosi e più disponibili al dialogo. Le emozioni autentiche nasceranno dalla semplicità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, la precisione e il senso pratico vi permettono di affrontare la giornata con grande lucidità. Nel lavoro riuscite a risolvere una questione complessa e questo vi farà guadagnare tempo prezioso. Le stelle favoriscono anche chi deve firmare accordi o prendere decisioni economiche. In amore lasciate spazio all’improvvisazione: non tutto deve essere perfetto per essere speciale.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: la precisione e il senso pratico vi permettono di affrontare la giornata con grande lucidità. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 6-12 LUGLIO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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