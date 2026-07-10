Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 11 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 11 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere rende il vostro cielo particolarmente armonioso. Nel lavoro una collaborazione potrebbe portarvi risultati migliori del previsto, mentre nei rapporti personali torna il desiderio di condividere tempo ed emozioni con chi amate. È una giornata ideale per chiarire una situazione rimasta in sospeso oppure per fare un passo importante nella vita sentimentale.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 11 luglio 2026), il vostro intuito oggi è straordinario e vi permette di anticipare gli eventi con grande lucidità. Nel lavoro saprete cogliere un’occasione che altri potrebbero sottovalutare. Le stelle favoriscono decisioni importanti e nuovi progetti. In amore siete profondi, affascinanti e capaci di trasmettere emozioni autentiche. Una giornata intensa sotto ogni punto di vista.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di esplorare nuovi orizzonti cresce con il passare delle ore. Oggi potreste ricevere un invito, una proposta oppure decidere di intraprendere un percorso diverso dal solito. Nel lavoro la fortuna accompagna chi ha il coraggio di cambiare. In amore il vostro entusiasmo è contagioso e rende più semplici gli incontri e le nuove conoscenze.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la determinazione continua a essere la vostra migliore alleata. Nel lavoro raccogliete i risultati dell’impegno dimostrato nelle ultime settimane e una persona influente potrebbe offrirvi nuove opportunità. In amore siete più disponibili a condividere pensieri e progetti. Le coppie rafforzano il legame, mentre i single potrebbero fare una conoscenza molto interessante.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 11 luglio 2026), creatività e voglia di innovare caratterizzano questa giornata. Avete idee brillanti e il desiderio di cambiare ciò che non vi rappresenta più. Nel lavoro una proposta originale potrebbe aprire prospettive molto promettenti. In amore cercate autenticità e libertà, ma senza rinunciare alla profondità dei sentimenti. Il cielo favorisce gli incontri inattesi.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità diventa il vostro punto di forza. Oggi riuscite a comprendere con facilità ciò che accade intorno a voi e questo vi aiuta a prendere decisioni importanti. Nel lavoro fidatevi del vostro intuito perché vi porterà nella direzione giusta. In amore il cielo è romantico e ricco di emozioni. Le coppie vivono momenti di grande dolcezza, mentre i single potrebbero lasciarsi sorprendere da un incontro speciale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la sensibilità diventa il vostro punto di forza. Oggi riuscite a comprendere con facilità ciò che accade intorno a voi e questo vi aiuta a prendere decisioni importanti.