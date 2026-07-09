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Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 10 luglio 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 10 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 10 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, armonia e desiderio di serenità caratterizzeranno le vostre giornate di questo luglio. Quella di domani sarà una giornata ideale per recuperare un rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, la diplomazia vi permette di ottenere risultati senza creare tensioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 10 luglio 2026), l’intuito è il vostro migliore alleato. Per quanto riguarda il lavoro, una proposta interessante potrebbe aprire nuovi scenari. In amore siete intensi. Bene così.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di cambiare aria e di vivere nuove esperienze cresce con il passare delle ore di questo inizio luglio. È una giornata favorevole per progettare qualcosa di nuovo. In amore il vostro entusiasmo conquista chi vi circonda.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, la costanza continua a essere il vostro punto di forza nel corso di queste ore. Per quanto riguarda il lavoro, raccogliete i risultati dell’impegno dimostrato nelle ultime settimane e una persona influente potrebbe accorgersi del vostro valore.

oroscopo paolo fox domani
AGF
ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 10 luglio 2026), creatività e originalità vi accompagneranno per tutta la giornata. Le stelle nel corso delle prossime ore favoriranno chi lavora nel campo delle idee, della comunicazione o dell’innovazione.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità nel corso di queste ore diventa una vera risorsa. Sapete comprendere le emozioni degli altri e questo vi rende un prezioso punto di riferimento. Per quanto riguarda il lavoro, una vostra intuizione potrebbe fare la differenza e portarvi una bella soddisfazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la sensibilità diventa una vera risorsa.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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