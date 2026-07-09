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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 10 luglio 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 10 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 10 luglio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nel corso della giornata di domani – 10 luglio – avvertirete una forte voglia di agire e di recuperare il tempo perduto. In amore è il momento di mettere da parte l’impulsività e di ascoltare con attenzione la persona che avete vicino.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 10 luglio 2026), le stelle vi invitano a valorizzare ciò che avete costruito con pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra affidabilità continua a essere apprezzata. Una questione economica potrebbe finalmente prendere una direzione positiva.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, Mercurio rende la vostra mente brillante e dinamica. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano contatti utili, occasioni di confronto e possibili novità. In amore il fascino è in evidente crescita.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna continua a proteggervi e nel corso delle prossime ore vi aiuterà a ritrovare quell’equilibrio che nelle ultime settimane è stato messo alla prova. Per quanto riguarda il lavoro, saprete gestire con sensibilità anche le situazioni più delicate.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 10 luglio 2026), il Sole vi dona carisma e determinazione. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero arrivare responsabilità importanti. Le emozioni autentiche nasceranno dalla semplicità.

VERGINE

Cari Vergine, la precisione e il senso pratico vi permettono di affrontare la giornata con grande lucidità e pragmaticità. Per quanto riguarda il lavoro, riuscite a risolvere una questione complessa. Le stelle favoriscono anche chi deve firmare accordi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: precisione e senso pratico.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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