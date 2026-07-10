Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 10 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 10 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, armonia e desiderio di serenità caratterizzeranno le vostre giornate di questo inizio luglio 2026. Quella di oggi sarà una giornata ideale per recuperare un rapporto incrinato. Capitolo lavoro: la diplomazia vi permette di ottenere risultati senza creare tensioni. Coraggio!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 10 luglio 2026), l’intuito è il vostro migliore alleato nel corso di queste ore. Per quanto riguarda il lavoro, una proposta interessante potrebbe aprire nuovi scenari. In amore siete intensi. Bene così. Godetene.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di cambiare aria e di vivere nuove esperienze cresce con il passare delle ore di questo inizio luglio. Quella di oggi – 10 luglio – è una giornata favorevole per progettare qualcosa di nuovo. In amore il vostro entusiasmo conquista chi vi circonda.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la costanza continua a essere il vostro punto di forza nel corso di queste ore di inzio luglio 2026. Per quanto riguarda il lavoro, raccogliete i risultati dell’impegno dimostrato nelle ultime settimane e una persona influente potrebbe accorgersi del vostro valore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 10 luglio 2026), creatività e originalità vi accompagneranno per tutta la giornata. Le stelle nel corso delle prossime ore favoriranno chi lavora nel campo delle idee, della comunicazione o dell’innovazione.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità nel corso di queste ore di inizio luglio diventa una vera risorsa. Sapete comprendere le emozioni degli altri e questo vi rende un prezioso punto di riferimento. Capitolo lavoro: una vostra intuizione potrebbe fare la differenza e portarvi una bella soddisfazione.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la sensibilità diventa una vera risorsa.