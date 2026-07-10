Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 10 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 10 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi rende energici e pronti a prendere iniziative importanti. Nel lavoro una risposta positiva o una nuova proposta potrebbe riaccendere l’entusiasmo. Le stelle favoriscono chi desidera iniziare un progetto personale. In amore il dialogo sarà fondamentale per rafforzare un rapporto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere continua a regalarvi equilibrio e serenità. Nel lavoro riuscite a consolidare ciò che avete costruito con fatica e una notizia economica potrebbe rassicurarvi. In amore il cuore torna leggero. Le coppie vivono momenti di dolce intesa, mentre i single potrebbero fare un incontro destinato a crescere.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende ogni conversazione ricca di opportunità. Nel lavoro siete brillanti e convincenti: qualcuno potrebbe affidarvi un incarico importante. In amore il fascino è evidente e vi permette di vivere una giornata piena di emozioni e piacevoli sorprese.

Cancro

Cari Cancro, la Luna protegge il vostro segno e vi dona equilibrio. Nel lavoro riuscite a superare una piccola difficoltà grazie alla vostra capacità di comprendere gli altri. In amore è il momento ideale per chiarire un malinteso e ritrovare serenità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 10 luglio 2026), il Sole vi sostiene con forza e determinazione. Nel lavoro arrivano conferme che aumentano la fiducia nelle vostre capacità. In amore mettete da parte l’orgoglio e lasciate spazio alla tenerezza. Le stelle favoriscono i rapporti sinceri.

Vergine

Cari Vergine, Saturno favorisce precisione e concretezza. Nel lavoro riuscite a concludere un progetto importante e questo vi permetterà di guardare avanti con maggiore tranquillità. In amore concedetevi il lusso di vivere qualche emozione senza analizzarla troppo.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere illumina il vostro cielo e favorisce dialogo, armonia e nuovi incontri. Nel lavoro una collaborazione potrebbe rivelarsi decisiva. In amore il destino potrebbe riportare vicino una persona che pensavate ormai lontana.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone vi rende intuitivi e particolarmente fortunati. Nel lavoro siete tra i protagonisti della giornata e potreste ottenere una conferma significativa. In amore il vostro magnetismo conquista facilmente chi vi circonda. Emozioni profonde in arrivo.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita ad allargare gli orizzonti. Nel lavoro una proposta inattesa merita attenzione perché potrebbe aprire nuove prospettive. In amore siete spontanei, allegri e pronti a lasciarvi sorprendere dal destino.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a premiare il vostro impegno. Nel lavoro la pazienza porta finalmente risultati concreti e cresce la fiducia nel futuro. In amore riuscite a esprimere con maggiore facilità ciò che provate, rafforzando il rapporto con chi amate.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 10 luglio 2026), Urano porta idee innovative e voglia di cambiare. Nel lavoro una soluzione originale vi farà distinguere dagli altri. In amore il cielo favorisce le nuove conoscenze e i rapporti fondati sulla libertà e sul rispetto reciproco.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno illumina il vostro cuore con grande sensibilità. Nel lavoro una vostra intuizione si rivelerà determinante per raggiungere un obiettivo importante. In amore le stelle promettono dolcezza, romanticismo e momenti che resteranno impressi nella memoria.