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Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 11 luglio 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 11 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 11 luglio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, Marte continua a sostenervi con una carica straordinaria. Oggi avete l’energia necessaria per affrontare questioni rimaste in sospeso e per prendere decisioni che rimandavate da tempo. Nel lavoro potrebbero arrivare notizie incoraggianti oppure una proposta da valutare con attenzione. In amore è il momento di lasciar parlare il cuore senza lasciarvi frenare dall’orgoglio. Le coppie ritrovano entusiasmo, mentre i single potrebbero vivere un incontro coinvolgente.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 11 luglio 2026), le stelle vi regalano una giornata all’insegna della stabilità. Dopo un periodo in cui avete dovuto affrontare qualche dubbio, ora riuscite a guardare il futuro con maggiore serenità. Nel lavoro la costanza continua a essere premiata e una persona potrebbe riconoscere apertamente il vostro valore. In amore cresce la voglia di costruire e di condividere progetti importanti. Una sorpresa potrebbe rendere speciale la serata.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, Mercurio illumina il vostro cielo e rende questa una delle giornate più favorevoli della settimana. La comunicazione è brillante e ogni incontro potrebbe trasformarsi in un’opportunità interessante. Nel lavoro riuscite a convincere facilmente chi vi circonda grazie alle vostre idee originali. In amore il fascino è in crescita e i nuovi incontri promettono emozioni sincere. Anche le coppie ritrovano complicità e leggerezza.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
oroscopo paolo fox oggi
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CANCRO

Cari Cancro, la Luna vi accompagna con dolcezza e vi aiuta a ritrovare il giusto equilibrio. Oggi riuscite a mettere ordine nei pensieri e a comprendere meglio ciò che desiderate davvero. Nel lavoro la vostra sensibilità diventa una risorsa preziosa per affrontare questioni delicate. In amore il cielo favorisce i chiarimenti, le riconciliazioni e i momenti di profonda intesa.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 11 luglio 2026), il Sole continua a donarvi sicurezza e carisma. È una giornata favorevole per chi desidera mettersi in gioco o ricevere riconoscimenti professionali. Nel lavoro potreste ottenere una conferma importante oppure iniziare un percorso destinato a crescere nei prossimi mesi. In amore cercate di ascoltare maggiormente il partner e di lasciare spazio anche alle sue esigenze. La complicità tornerà protagonista.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, la vostra precisione oggi vi permette di risolvere rapidamente questioni pratiche che vi preoccupavano da tempo. Nel lavoro riuscite a organizzare ogni dettaglio con grande lucidità e questo sarà apprezzato da chi collabora con voi. In amore le stelle vi invitano a vivere le emozioni con più spontaneità. A volte basta abbassare le difese per sentirsi davvero felici.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: la vostra precisione oggi vi permette di risolvere rapidamente questioni pratiche che vi preoccupavano da tempo.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 6-12 LUGLIO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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